Familie van verdronken toeriste doet smeekbede om foto's van lichaam niet langer te delen op sociale media KVE

03 november 2019

13u08

Bron: Sky News 0 Het stoffelijk overschot van de 21-jarige Amelia Bambridge werd vier dagen geleden aangetroffen in zee in Cambodja nabij de Thaise grens, op ongeveer 100 km van de plek waar ze oorspronkelijk vermist raakte. Ze kwam wellicht om door verdrinking. Enkele uren na de vondst begonnen foto’s van haar lichaam te circuleren op Facebook en Instagram. De familie van het meisje heeft een smeekbede gehouden om daarmee te stoppen.

Bambridge vertrok eind september naar Zuidoost-Azië voor een bezoek aan haar Vietnamese vader. Daarna reisde met een vriend door naar Cambodja. Ze werd voor het laatst gezien op 24 oktober toen ze vertrok naar een strandfeest op het eiland Koh Rong, dat populair is bij backpackers. Ze plaatste tot half vier ‘s morgens op sociale media foto’s van het feest.

Haar meegereisde vriend sloeg alarm toen ze niet terugkeerde naar de jeugdherberg. De lokale autoriteiten begonnen na haar verdwijning met grote zoekacties in het gebied. Speurders vonden niet veel later Amelia’s handtas, portemonnee, smartphone en bankkaart in de buurt van het strand waar het feest plaatsvond.

Op 31 oktober werd haar stoffelijk overschot gevonden in zee. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat ze omkwam door verdrinking. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen.

Na het tragische nieuws deelde Amelia’s broer, Harry Bambridge, op Facebook een hartbrekende reactie: “Ik heb haar net gezien en kan bevestigen dat het gevonden lichaam dat van mijn kleine zusje is. Ik wilde niets liever dan haar levend mee naar huis brengen en ik verontschuldig me dat ik daarin niet ben geslaagd.”

Uren na de vondst verschenen echter beelden van het meisje op sociale media. Onder meer foto’s van Amelia’s arm bedekt met zand deden de ronde.

Harry Bambridge verklaarde dat hij walgde van het feit dat de beelden circuleerden en dat hun 11-jarige neefje ze had gezien. De familie heeft opgeroepen om te stoppen met de verspreiding ervan.

Facebook zou zijn begonnen met het verwijderen van de aanstootgevende beelden, desalniettemin zouden gebruikers volgens Sky News doorgaan met het posten van de foto’s.