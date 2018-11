Familie van passagier gecrasht Lion Air-toestel sleept Boeing voor rechter ivi

16 november 2018

11u30

Bron: Belga 0 De nabestaanden van een Indonesische passagier die omkwam bij de crash van het toestel van Lion Air vorige maand, slepen de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing voor de rechter. Dat maakt hun advocaat bekend. De Boeing 737 MAX 8 stortte neer in de Javazee, 13 minuten na het opstijgen op de internationale luchthaven Soekarno-Hatta op 29 oktober. Alle 189 inzittenden kwamen om het leven.

De Amerikaanse advocatenfirma's Colson Hicks Eidson en Bartlett Chen hebben de rechtszaak opgestart in naam van de vader van een passagier.

Onderzoekers die de oorzaak van de crash bekijken, focussen zich op het automatische vluchtsysteem van het toestel, dat niet inbegrepen zat in eerdere versies van de 737. De advocaten halen nu aan dat Boeing zijn piloten en klanten niet heeft gewaarschuwd voor die aanpassing in de nieuwe 737 MAX.

Vluchtcontrolesysteem

Het vluchtcontrolesysteem is bedoeld om de bemanning te helpen vermijden dat de neus van het vliegtuig bij vergissing gevaarlijk sterk omhoog wordt getrokken. Maar het kan onder bepaalde omstandigheden de neus ook wel omlaag duwen, zelfs zo sterk dat de piloot het vliegtuig niet tijdig meer kan optrekken om een crash te vermijden, klinkt het in een statement van de advocatenfirma’s.

"Het is bijzonder verrassend te horen van veiligheidsexperts en de leiders van pilotenvakbonden dat Boeing zijn klanten en piloten van zijn nieuwe 737 MAX-vliegtuigen niet heeft gewaarschuwd over deze grote verandering in de vluchtcontrolesystemen en geen gepaste instructies in de handleidingen heeft vervat", aldus Austin Bartlett, een van de advocaten die de rechtszaak zijn gestart.

Boeing heeft nog niet gereageerd.

