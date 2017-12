Familie van overleden model Ivana Smit vertrekt hals over kop uit Maleisië en vreest voor eigen veiligheid rvl

21u08

Bron: Belga, TV Limburg 0 rv De familie van het overleden model Ivana Smit uit Peer heeft Maleisië hals over kop verlaten. De familie wil niet precies zeggen waarom ze terugkeren. Dat zou men bekendmaken na aankomst. Ze vrezen voor hun veiligheid. Dat werd vrijdagavond door TV Limburg bekendgemaakt.

De 18-jarige Ivana kwam vorige week op raadselachtige wijze om het leven in Kuala Lumpur. Ze viel naakt van een balkon vanaf de twintigste verdieping van een appartementsgebouw. Ze werd levenloos aangetroffen op een balkon op het zesde verdiep.

Tijdens een eerste autopsie werden in haar lichaam sporen van alcohol en drugs aangetroffen. Het jonge model was de avond ervoor met een Amerikaanse zakenman en zijn vrouw op stap geweest. Ivana stuurde haar vriend een sms met de melding dat ze een leuke avond had. Ze maakte nog een selfie met de vrouw van de zakenman. Enkele uren later volgde haar bizarre dood. Het is voorlopig gissen wat er gebeurde in de tijdspanne tussen de selfie en haar overlijden. Volgens de politie gaat het om een ongeluk, terwijl de familie uitgaat van kwaad opzet.

Ivana’s ouders en broer vlogen meteen over naar Kuala Lumpur. Het was de wens van de vader dat een onafhankelijke Nederlandse patholoog naar Maleisië zou afreizen om een tweede autopsie te laten uitvoeren. Daarom werd donderdagavond een geldinzamelingsactie opgestart.

De familie van Ivana is echter intussen Kuala Lumpur ontvlucht en heeft zonder het lichaam van Ivana hals over kop Maleisië verlaten. Waarom ze zijn vertrokken is onduidelijk. Volgens bronnen bij TV Limburg vreest de familie voor haar veiligheid. De familie Smit uitte forse kritiek op het ‘flutonderzoek’ en de Maleisische autoriteiten. Mogelijk ligt die kritiek aan de basis van hun vertrek.

Het gezin kan niet geloven dat Ivana gewoon gevallen is. De balustrade van het balkon was immers 1,20 meter hoog. Bovendien had Ivana volgens haar vader blauwe plekken in de nek, die zouden duiden op wurgsporen. Maar het zijn vooral camerabeelden en een mysterieus laatste sms’je die nu veel vragen doen rijzen.

rv