Familie van opgepakte 'Hotel Rwanda'-held vreest oneerlijk proces en wil berechting door internationaal hof kv

02 september 2020

17u40

Bron: Reuters, Belga 0 De familie van Paul Rusesabagina eist dat de man berecht wordt in een internationaal gerechtshof. Dat zegt zijn zoon vandaag. Rusesabagina redde meer dan duizend Tutsi’s tijdens de genocide in Rwanda in 1994 en is een uitgesproken criticus van de Rwandese regering. Deze week werd hij gearresteerd in Kigali. Dat gebeurde volgens de Rwandese overheid na een internationaal aanhoudingsbevel wegens beschuldigingen van terrorisme.

Rusesabagina woont momenteel in Texas in de Verenigde Staten, maar werd gearresteerd tijdens het reizen. De man was in Dubai toen zijn familie hem voor het laatst sprak en volgens zijn familieleden werd hij ontvoerd. “Als de Rwandese overheid denkt dat ze een sterke zaak tegen hem hebben wegens beschuldigingen van terrorisme of het financieren van terrorisme, dan moeten ze dat voor een internationaal hof brengen”, zegt zijn oudste zoon Roger Rusesabagina, die ervan overtuigd is dat zijn vader in zijn thuisland geen eerlijk proces zal krijgen.

Vroegere pogingen van de Rwandese overheid om zijn vader voor een internationaal hof aan te klagen, zijn telkens mislukt. “Ze probeerden de aanklachten in België voor te brengen en die werden afgewezen omdat ze geen steek hielden. De Verenigde Staten vinden die aanklachten niet geloofwaardig", aldus Roger.

De Rwandese overheid laat weten niet op de eis van de familie in te gaan. “Paul Rusesabagina is een Rwandees die beschuldigd wordt van misdaden die werden gepleegd in Rwanda tegen Rwandese burgers en zal dus berecht worden door een Rwandees hof”, reageert Vincent Baruta, de woordvoerder van het Rwandese ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Rwandese autoriteiten zal Rusesabagina aangeklaagd worden voor onder andere “terrorisme, financiering van terrorisme, brandstichting, ontvoering en moord”.

Verzet tegen bewind van Kagame

De bekroonde film ‘Hotel Rwanda’ uit 2004 is gebaseerd op het verhaal van Rusesabagina. Tijdens de Rwandese genocide in 1994 maakte de hoteluitbater gebruik van zijn functie en connecties met de Hutu-elite om Tutsi’s te beschermen en hij liet de mensen schuilen in zijn Hotel des Mille Collines in Kigali.

Daarna vluchtte hij naar België, waar hij een inwoner werd van ons land. In 2018 riep hij in een YouTube-video op tot gewapend verzet tegen de huidige Tutsi-regering onder leiding van Paul Kagame. Kagame krijgt lof voor de spectaculaire ontwikkeling, vooral op economisch vlak, van zijn land sinds de genocide. Maar tegelijk wordt hij ervan beschuldigd de vrijheid van meningsuiting te fnuiken en elke vorm van oppositie te onderdrukken. Vele opposanten worden vermoord, gevangen gezet, of verplicht tot ballingschap.

Belgisch parket: “Geen details over omstandigheden van arrestatie”

De familie van Rusesabagina zegt dat ze het nu aan hen is om het voor hun vader op te nemen. “Hij heeft ons nu nodig om een tijdje zijn stem te zijn,” zegt zijn jongste zoon Trésor Rusesabagina.

Het federaal parket in België bevestigde maandag aan het Franse persagentschap AFP dat het op de hoogte was van een internationaal aanhoudingsbevel tegen Rusesabagina en dat het ook door Rwanda is ingelicht over de arrestatie. Maar woordvoerder Eric Van Duyse zegt dat hij “geen details heeft over de omstandigheden” waarin die gebeurde.