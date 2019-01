Familie van Etienne Tshisekedi wil nu snelle repatriëring van zijn lichaam bvb

27 januari 2019

16u19

Bron: Belga 0 De familie van de Congolese opposant Etienne Tshisekedi, waaronder ook zijn zoon Felix die donderdag de eed aflegde als president van de Democratische Republiek Congo (DRC), wil met de nieuwe regering de gesprekken heropstarten over de repatriëring van zijn lichaam van België naar Kinshasa. Dat meldde het Congolese persagentschap ACP. N-VA is verbolgen dat eerste minister Charles Michel de nieuwe Congolese president Felix Tshisekedi heeft gefeliciteerd met diens benoeming.

Etienne Tshisekedi overleed op 1 februari 2017 na een longembolie in Brussel, en sindsdien wordt zijn lichaam bewaard in een uitvaartcentrum in Elsene. "Ik denk dat alle obstakels zijn opgeheven, zodat het lichaam van wijlen Etienne Tshisekedi de komende dagen in het land aankomt voor zijn begrafenis", zei zijn jongere broer, bisschop Gérard Mulumba.

Hij zei, volgens ACP, dat de hele familie snel zal samenzitten om een datum vast te leggen waarop zijn lichaam zal aankomen in Kinshasa.

Felicitaties

Michel maakte de gelukwensen aan de nieuwe president Tshisekedi gisteren in naam van zijn regering over. “De voorbije weken hebben de wil om verandering, transparantie en democratie getoond van het Congolese volk, die niet te negeren valt”, zei de premier. “Gezien de twijfels over het verloop van het verkiezingsproces hopen we dat de komende weken vooruitgang mogelijk zal zijn op het pad van inclusiviteit, stabiliteit en ontwikkeling met het oog op het welzijn van de Congolese bevolking.”

De communicatie valt niet in goede aarde bij de voormalige coalitiepartner. “Namens wie spreekt de premier trouwens? In lopende zaken erken je deze nieuwe president niet”, zegt N-VA-Kamerlid Peter Luykx. “Wereldwijd wordt de kunstgreep van het duo Kabila-Tshisekedi eerder koeltjes ontvangen: er is een bereidheid om samen te werken, maar applaus is zeker er niet te horen”, zegt Luykx. “Ook de EU toont slechts een nuchtere bereidheid om samen te werken. Je zou verwachten dat ons land haar houding hiernaar zou modelleren. Maar in Brussel kruipt het bloed waar het niet gaan kan: met een zachte, eerder diplomatische berisping sluit Michel naar goede Belgische gewoonte de nieuwe Congolese president in de armen.”

Volgens Luykx heeft België nochtans gewicht in deze zaak. “De Belgische diplomatie klopt zich steeds op de borst dat er internationaal naar hen geluisterd wordt, als het over Congo of de regio van de Grote Meren gaat. Met een zitje in de Veiligheidsraad, willen ze die positie eens te meer uitspelen. Maar welk signaal geven we hier? Dat het voldoende is dat Kabila als gezicht van de natie verdwijnt om terug te keren naar de orde van de dag. De premier had gewoon akte moeten nemen van de benoeming, of had beter gezwegen.”