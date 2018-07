Familie van elf mensen dood gevonden in huis in Delhi IB

02 juli 2018

06u37

Bron: The Guardian, AFP 2 De Indiase politie heeft in Delhi een lugubere ontdekking gedaan. Elf familieleden zijn dood teruggevonden in hun huis in het noorden van de miljoenenstad. De politie onderzoekt de zaak.

Tijdens een eerste onderzoek werden in het huis in Burari in het noorden van de hoofdstad handgeschreven berichtjes gevonden die erop lijken te wijzen dat de familie onder de invloed was gekomen van een “spirituele of mystieke praktijk die ondergaan werd door de hele familie.” Dat laat de politie weten in een verklaring.

De aantekeningen beschreven onder andere de positie waarin de lichamen werden ontdekt, met de ogen en monden afgebonden.

"Geen uiterlijke tekenen van geweld"

Het onderzoek begon afgelopen zondag nadat een telefoontje binnenliep dat “enkele familieleden zelfmoord gepleegd zouden hebben". Ter plekke bleek dat het ging om een 77-jarige vrouw, haar twee zonen en hun vrouwen, een dochter en vijf kleinkinderen. Allen werden dood teruggevonden, zonder kogelwonden of andere sporen van geweld op hun lichaam. De politie heeft een moordonderzoek geopend, maar sluit de piste van collectieve zelfdoding niet uit.

De familie, die meer dan twintig jaar in het huis woonde, werd gevonden door een vriend die altijd met een van de mannen een ochtendwandeling ging maken.

