Familie van dode Franse arrestant wil zaterdag massaal protest mvdb

09 juni 2020

12u47

Bron: ANP - Reuters 8 De familie van een zwarte Fransman die in 2016 na een arrestatie overleed op een vergelijkbare manier als de Amerikaan George Floyd, zegt dat ze gesprekken met de minister van Justitie heeft afgewezen en roept op tot landelijke demonstraties.

Adama Traoré vierde op 19 juli 2016 zijn 24ste verjaardag, toen hij door drie agenten tegen de grond werd gewerkt en ze hun gewicht gebruikten om hem in bedwang te houden. Bij aankomst op het politiebureau was hij buiten kennis en kon hij niet meer worden bijgebracht. Deskundigen zijn het er niet over eens of Traoré overleed door de hardhandige arrestatie of door een onderliggende lichamelijke afwijking. Niemand is aangeklaagd voor zijn dood, ondanks oproepen daartoe van zijn familie en vrienden.

De wereldwijde protesten over de dood van Floyd door toedoen van een wurggreep van een agent in Minneapolis hebben de verontwaardiging over de dood van Traoré nieuw leven ingeblazen. Vorige week waren tienduizenden mensen in Parijs op de been om te demonstreren voor gerechtigheid voor Traoré en om solidariteit met de Amerikaanse demonstranten te uiten.

"De familie Traoré wil opnieuw benadrukken dat ze een rechtszaak wil en geen uitnodiging voor gesprekken die niet leiden tot een gerechtelijke procedure", verklaarde de groepering "Waarheid voor Adama". Die heeft opgeroepen om zaterdag massaal de straten van Parijs op te gaan.

Volgens mensenrechtengroeperingen blijft politiegeweld veelal onbestraft in Frankrijk. De minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, kondigde maandag aan dat de overheid harder wil gaan optreden tegen racisme en geweld bij politieoperaties. De controversiële arrestatiemethode waarbij de verdachte met een nekklem in bedwang wordt gehouden, mag niet langer worden gebruikt.

Lees ook:

Wereldwijd protest tegen racisme en politiegeweld: tienduizenden mensen op straat na dood George Floyd