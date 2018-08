Familie van Chileense ex-dictator Pinochet moet 1,6 miljoen dollar van verborgen fortuin teruggeven LVA

25 augustus 2018

00u39

Bron: Belga 0 Het Hooggerechthof in Chili heeft vrijdag de inbeslagname bevolen van 1,6 miljoen dollar bezittingen van de overleden ex-dictator Augusto Pinochet (1973-1990). De beslissing is definitief en is het gevolg van het Riggs-schandaal, een onderzoek naar de pogingen van Chileense hooggeplaatsten om een deel van zijn fortuin bij de Riggs Bank in de Verenigde Staten te verbergen.

Met de beslissing wordt deels teruggekomen op het teruggeven aan de familie-Pinochet in 2017 van bezittingen ter waarde van 5 miljoen dollar. Die waren in 2004 in dezelfde zaak in beslag genomen.

De staat was tegen de beslissing in beroep gegaan en vroeg dat die zou tenietgedaan worden. Het Hooggerechtshof stelde de familie van de ex-dictator nu dus deels in het gelijk. Ze mag dus het grootste deel van de bezittingen houden.

Pinochet stierf aan een hartaanval in 2006 op 91-jarige leeftijd. Zijn erfgenamen zijn zijn vrouw Lucia Hiriart, intussen 95, en hun 5 kinderen.

Dictatuur

Generaal Pinochet leidde van 1973 tot 1990 de dictatuur, waarbij 3.200 personen om werden gebracht of vermist raakten. Volgens mensenrechtenorganisaties werden ook 38.000 personen gefolterd. De mensenrechtenschendingen waren eigen aan Operatie Condor, het samenwerkingsverband van verschillende Zuid-Amerikaanse landen op initiatief van Pinochet, om linkse bewegingen de kop in te drukken. Uit vrijgegeven CIA-documenten blijkt dat de Verenigde Staten de operatie jarenlang hebben gesteund.

Het onderzoek van het Chileense gerecht begon na de ontdekking bij de Riggs Bank in Washington en bij andere banken van een honderdtal geheime rekeningen. Pinochet gebruikte die sinds 1981 om bijna 20 miljoen dollar te verbergen, via complexe financiële manoeuvres. Zo gebruikte hij een hele reeks varianten op zijn naam en pseudoniemen als Daniel Lopez of John Long.

