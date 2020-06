Familie Trump wil publicatie van onthullend boek over “duistere geschiedenis” familieclan tegenhouden kv KVDS

24 juni 2020

07u00

Bron: ANP, Belga 2 De familie van de Amerikaanse president Trump wil de verschijning tegenhouden van een onthullend boek over de Trump-familie . Schrijfster is de enige nicht van president Trump, Mary. Het boek moet eind juli verschijnen.

Volgens Robert Trump, de jongere broer van de president, schendt Mary afspraken binnen de familie over geheimhouding, meldt The New York Times. Die zou ze hebben ondertekend in verband met de erfenis van Fred Trump, haar grootvader en de vader van Donald Trump.

Dramatiseren

“Haar poging om onze familierelaties na al die jaren te dramatiseren en uit verband te halen om er financieel profijt uit te halen, is tegelijkertijd een maskerade en onrechtvaardig ten opzichte van de nagedachtenis aan onze geliefde ouders”, zegt Robert S. Trump. “De rest van onze familie en ikzelf zijn erg trots op mijn schitterende broer, de president, en voor ons zijn de daden van Mary echt beschamend.”

Uitgever Simon & Schuwter prijst het boek over de “giftige” familie aan als “duistere geschiedenis” van de familieclan. In het 240 bladzijden tellende boek schrijft Mary Trump over gebeurtenissen waarvan ze getuige was in het huis van haar grootouders in New York. Volgens de nieuwssite Daily Beast zou Mary Trump ook onthullen dat zij de belangrijkste bron is van een groot onderzoek naar de financiën van Donald Trump waarover de New York Times heeft geschreven.

Psychologe

Mary Trump is het enige familielid dat de waarheid wilde onthullen over een van de machtigste en meest gebroken families ter wereld, aldus de uitgever op zijn website over het boek (vrij vertaald) 'Te veel en nooit genoeg - Hoe mijn familie de gevaarlijkste man ter wereld heeft gecreëerd'.



Mary Trump, een psychologe, bracht een groot deel van haar jeugd door in het grootouderlijk huis in New York, waar ze getuige was van talloze familiebijeenkomsten en feesten. Ze is de dochter van Donalds overleden broer Fred.

Onlangs deed het ministerie van Justitie een vergeefse poging een boek over president Trump tegen te houden van een voormalig topadviseur. Deze John Bolton haalt in zijn dinsdag gepubliceerde boek fel uit naar zijn ex-baas.