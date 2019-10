Familie Théo Hayez: “Dit is zonder twijfel zijn pet” nla

12 oktober 2019

15u26

Bron: Facebook 0 De pet die op 7 juli in de bosjes van Tallows Beach gevonden werd, is volgens zijn familie zeker Théo Hayez’ pet. Dat schrijft de Facebookpagina Looking for Théo Hayez vandaag. “Hiermee hopen we toch op enkele vragen van jullie te antwoorden.”

Er werden geen resultaten van het DNA-onderzoek vrijgegeven. Dat zal voorlopig ook zo blijven, maar de familie van Théo bevestigt wel dat de pet zeker van hem is. “De gevonden pet is van exact hetzelfde model en heeft exact dezelfde grijze kleur, werd op dezelfde manier gedragen en heeft dezelfde kras op dezelfde plaats. Daarnaast werd deze pet gevonden op Théo’s laatste GPS-locatie.” De familie is dus zeker dat een formele test zal bevestigen dat het om Théo’s pet gaat.

De 18-jarige jongen uit Overijse verdween op 31 mei in de Australische badplaats Byron Bay, nadat hij acht maanden door Australië getrokken had.

