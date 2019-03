Familie slachtoffer klaagt Boeing aan voor crash Redactie

28 maart 2019

21u10

Bron: De Morgen, ANP 0 Nabestaanden van een van de slachtoffers van het onlangs in Ethiopië neergestorte vliegtuig hebben vliegtuigbouwer Boeing formeel aangeklaagd in de Verenigde Staten. Het gaat om de familie van Jackson Musoni uit Rwanda.

Ze houden Boeing verantwoordelijk voor de crash in maart, waarbij behalve Musoni ook alle overige 156 inzittenden om het leven kwamen. Het toestel van Ethiopian Airlines stortte kort na het opstijgen neer. In oktober vond een soortgelijk ongeluk plaats in Indonesië met een zelfde type toestel van Boeing, een 737 Max-8. Daarbij kwamen 189 mensen om.

Ten minste één van de ongelukken, de crash van het Lion Air-toestel in Indonesië, had te maken met een nieuw systeem aan boord dat de neus van het vliegtuig automatisch omlaag duwde. De familie van Musoni spreekt in de aanklacht van een ontwerpfout.

Strafrechtelijk onderzoek

In veel landen mogen toestellen van dat populaire, relatief zuinige type voorlopig uit voorzorg niet vliegen. Boeing is bezig met een software-update voor de 737 Max, die de veiligheid zou moeten garanderen. De crashes kosten Boeing miljarden dollars. In de VS loopt al een strafrechtelijk onderzoek naar de fabrikant. Ook hebben senatoren al vragen gesteld over mogelijk gebrekkig toezicht door toezichthouder FAA.