Familie slaat alarm op vakantie in Maleisië: tienerdochter (15) verdwenen Sebastiaan Quekel

04 augustus 2019

19u59

Bron: AD 10 buitenland De politie in Maleisië is naarstig op zoek naar een meisje uit Londen dat vanochtend op mysterieuze wijze is verdwenen. De 15-jarige Nora Quoirin zat niet op haar hotelkamer toen haar ouders haar wilden wakker maken. De politie neemt de vermissing uiterst serieus en is onder andere met speurhonden op zoek.

Het 15-jarige meisje verdween tijdens een vakantie met haar ouders in een resort in de buurt van Seremban, ongeveer een uur ten zuiden van Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. De ouders ontdekten rond 6.30 lokale tijd dat het raam van de hotelkamer openstond en zijn nu in alle staten, schrijven lokale media.

Nora heeft leerproblemen en is volgens haar familie onvoldoende in staat om zelf te reizen. “Het is niets voor haar om zo alleen weg te gaan”, zegt Catherine Cook, een vrienden van de familie tegen een lokale zender. “Ze waren net aangekomen. Het zou de reis van hun leven worden. Hun hotel zag er prachtig uit met kleine huisjes en een overloopzwembad. Ze gingen naar bed, maar vanmorgen was Nora niet in haar kamer en stond het raam open”, klinkt het.

Nora heeft een Ierse moeder en een Franse vader. Vermoedelijk reisde het meisje met een Iers paspoort. De familie woont al enkele jaren in Londen, zo meldt The Irish Sun. Volgens de familievriendin heeft zowel de Franse als de Ierse regering zich ondertussen over de zaak ontfermd. Momenteel ontbreekt nog ieder spoor van het meisje.

“We zouden het geweldig vinden als andere instanties of regeringen van over de hele wereld ons kunnen helpen. Ikzelf ben ook moeder en barst in tranen uit door dit verhaal. Ik kan me echt niet inbeelden hoe dit voor de ouders moet zijn”, besluit Cook.