Familie schutter zegt sorry voor aanslagen Nieuw-Zeeland: “Het spijt ons zo erg. Het is niet meer goed te maken” Kees Graafland

17 maart 2019

13u26

Bron: AD 0 De familie van Brenton Tarrant heeft zich publiekelijk verontschuldigd voor de aanslagen op de twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. “Het is ontzettend verkeerd. Het is niet meer goed te maken. Het spijt ons zo erg voor de families van de doden en gewonden”, zeggen de oom en grootmoeder van de 28-jarige schutter op de Australische televisie.

Tarrants familie laat van zich horen in een interview op 9News. “Ik kan aan niets anders denken”, zegt grootmoeder Marie Fitzgerald (81). “Ik ben totaal verpletterd.” Ze doet haar verhaal op de Australische televisie vanuit haar woning in New South Wales en vertelt over het moment dat ze op vrijdag voor het eerst hoorde dat het haar kleinzoon was die een bloedbad had aangericht.



Oom Terry keek op dat moment televisie. “Eerst dacht ik dat het niet waar kon zijn, maar toen zag ik zijn foto in beeld verschijnen...’’



Naar verluidt was de moeder van de schutter bezig met lesgeven op het moment van de aanslagen. De Maclean High School waarop Sharon Engelse les geeft, kreeg na de aanslagen steeds meer telefoontjes van journalisten en besloot de vrouw uit de les te halen en in te lichten over haar zoons daden. Ze dook samen met haar dochter onder en zou alle medewerking geven aan het politieonderzoek. Zodra de familie hoorde van de betrokkenheid van Brenton nam zij contact op met de politie.

Kapot

Voor 9News bladert grootmoeder Marie door oude foto's. Ze vertelt hoe haar kleinzoon op de middelbare school meer geïnteresseerd was in computerspelletjes dan in meisjes. “Aan het spelen van computerspelletjes besteedde hij zijn meeste tijd. Ik denk niet dat hij oog had voor meisjes. En trouwen was al helemaal moeilijk.’’ Brenton was volgens de vrouw een normale en gelukkige jongen. Zijn vader overleed in 2010 aan kanker. Dat was volgens de bejaarde vrouw een grote klap voor de jongeman. Daarna reisde hij af naar Europa. “Sinds hij die kant op ging, denk ik dat de jongen die wij kenden erg veranderd is.’’



Haar woorden sluiten aan bij die van haar kleinzoon. In het manifest dat de schutter vlak voor zijn daden verspreidde, beschrijft hij ook de dood van zijn vader en hoe hij tijdens zijn reis, die zeven jaar duurde, een extreem-rechtse ideologie ontwikkelde. Een jaar geleden keer hij terug naar Grafton in Nieuw-Zeeland voor de verjaardag van zijn zus. “Hij leek toen gewoon zichzelf’’, zegt grootmoeder Marie. “Er waren geen rode vlaggen. We praatten met elkaar, aten met elkaar en vierden een verjaardag. Nu is iedereen kapot.’’

Oom Terry vertelt hoe hij zich het liefst thuis wil verstoppen. “We vinden het zo erg voor de families van de doden en gewonden.’’

Moskeeën

Brenton Tarrant schoot op vrijdag bij twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Christchurch in het rond. Hij reed naar de eerste moskee met een cameraatje op zijn hoofd en filmde de bloedige aanslag voor verspreiding op Facebook. Vijftig mensen kwamen bij de schietpartijen om het leven. Nog eens vijftig mensen raakten gewond. Van hen liggen er nog 36 in het ziekenhuis. Tarrant is in staat van beschuldiging gesteld in verband met de aanslagen.

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern bezocht vandaag de Kilbirnie-moskee in Wellington, waar bloemen werden neergelegd voor de slachtoffers van de aanslag in Christchurch. De eerste lichamen van de slachtoffers zijn vandaag ook vrijgegeven aan de nabestaanden. Naar verwachting zal dat doorgaan tot en met woensdag.