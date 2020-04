Familie schenkt beademingsapparaat van Stephen Hawking aan ziekenhuis in Cambridge ADN

22 april 2020

22u59

Bron: ANP 1 Nabestaanden van wetenschapper Stephen Hawking hebben zijn persoonlijke beademingsapparaat gedoneerd aan een ziekenhuis in Cambridge. Dochter Lucy Hawking zegt de Britse gezondheidszorg te willen steunen in de coronacrisis.

De beroemde natuurkundige overleed in 2018 op 76-jarige leeftijd. Hawking leed aan een neurologische aandoening en was vrijwel helemaal verlamd. Hij was onder meer behandeld in het ziekenhuis dat nu zijn beademingsapparaat kreeg.

Dankbaar

Dochter Lucy was vol lof over de de zorg die haar vader kreeg in het Royal Papworth Hospital. Ze vertelde volgens de BBC dat de familie contact opnam met "oude vrienden" in dat ziekenhuis om te vragen of ze iets konden doen in de huidige coronacrisis. Die heeft in veel landen geleid tot tekorten aan beademingsapparaten.



Het ziekenhuis heeft het beademingsapparaat van de natuurkundige gecontroleerd en in gebruik genomen. "Het was zo fijn dat de familie Hawking weer contact opnam en we zijn enorm dankbaar dat ze deze apparatuur hebben gedoneerd", zegt een bestuurder.



Het Verenigd Koninkrijk behoort wereldwijd tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de coronapandemie. Het aantal mensen dat in Britse ziekenhuizen is overleden aan de gevolgen van het virus, is intussen de 18.000 voorbij. Het dodental steeg de afgelopen 24 uur met 759 naar 18.100. Minister Matt Hancock van Volksgezondheid zei in het parlement dat zijn land de “piek” van de uitbraak heeft bereikt.

Het daadwerkelijke aantal sterfgevallen en besmettingen ligt vermoedelijk veel hoger. Zo worden verdachte sterfgevallen in verpleeghuizen niet meegenomen in het dagelijkse dodental dat de Britse autoriteiten naar buiten brengen.

