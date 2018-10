Familie redt baby op het nippertje uit wurggreep van python KVE

22 oktober 2018

18u11

Bron: ABC News, News.com.au, Daily Mail 0 Kleine Naish was aan het spelen op het terras van de ouderlijke woning in de Australische deelstaat Queensland toen het ondenkbare gebeurde. Een gigantische python aanzag de baby voor een appetijtelijke prooi en wikkelde zich rond het tengere lijfje van het 22 maanden oude jongetje. Grootvader Ron hoorde geschreeuw, schoot in allerijl te hulp en kon maar één ding meer doen om zijn kleinkind te redden.

Amanda Rutland zag de blik van haar dochtertje Evie-Blue en wist meteen dat er iets mis was. Het meisje staarde naar ‘iets’ in de verte en deinsde terug. De vrouw besloot om te kijken wat er aan de hand was.

Haar verbijstering was groot. Ze trof een python aan die zich driemaal rond het lichaam van Naish had gewikkeld. De slang had ook in de arm van het jongetje gebeten en was het kind aan het verstikken.

Amanda was echter niet in staat om de python weg te krijgen bij haar zoontje en begon om hulp te roepen. “Ik schreeuwde het uit en mijn vader rende naar buiten”, zei ze. Ron stak de python met een mes in de hoop dat hij zijn greep zou lossen.

“Het reptiel liet wat los en ik kon mijn zoontje vastgrijpen, maar dan begon het zich rond het lichaam van mijn vader te wikkelen - dus moest hij het doden”, vertelde Amanda. “Inderdaad, ik moest de slang doden om mezelf te kunnen bevrijden”, bevestigde Ron.

Naish werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht om zijn bijtwonden te laten verzorgen. Het jongetje stelt het goed.

