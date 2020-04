Familie Pim Fortuyn bezorgd over vrijheid van zijn moordenaar: “Hij is levensgevaarlijk” Redactie

19 april 2020

21u49

De proeftijd van de moordenaar van de Nederlandse politicus Pim Fortuyn loopt af. Voor de nabestaanden is het nog altijd onverteerbaar dat Volkert van der Graaf vanaf volgende maand zonder enige vorm van toezicht weer kan gaan en staan waar hij wil.

Joost Eerdmans, die namens het Burgercomité tegen Onrecht contact heeft met de familie Fortuyn, vindt het onbegrijpelijk. "De familie is niet eens geïnformeerd door het Openbaar Ministerie over het aflopen van de proeftijd", zegt de bekende Leefbaar Rotterdam-politicus in De Telegraaf.

Van der Graaf heeft op dit moment nog een aantal beperkingen. Naast een schriftelijke meldplicht mag hij niet met de media spreken en is er een contactverbod met nabestaanden. Daar komt in mei een einde aan.

Simon Fortuyn, broer van de op 6 mei 2002 doodgeschoten politicus, vindt het ondenkbaar dat Van der Graaf van de radar verdwijnt. "Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken", laat hij weten in een schriftelijke verklaring aan De Telegraaf. "Deze man is 'levensgevaarlijk' en behoort in de gaten te worden gehouden. De afgelopen 18 jaar heeft deze 'kwal' met alles en iedereen een loopje genomen en met het OM voorop.”