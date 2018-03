Familie neemt afscheid van Stephen Hawking JM - MVDB

31 maart 2018

19u50

Bron: BBC - Belga - AFP - DPA 7 Honderden familieleden, vrienden en collega's hebben zaterdagnamiddag in Cambridge afscheid genomen van astrofysicus Stephen Hawking. De viering vond plaats in de kerk Great St Mary's, vlakbij de universiteit waar de astrofysicus meer dan vijf decennia lang onderzoek voerde. Eddie Redmayne, die Hawking speelde in de film over zijn leven 'The theory of everything' las een bijbeltekst voor.

Ook voor de kerk kwamen honderden mensen samen om Hawking een laatste eerbetoon te brengen. De kist die bedekt was met lelies en rozen die het universum representeren, werd onder een luid applaus in de kerk gedragen door zes leden van Cambridge University, en de klokken van de kerk luidden 76 keer, één keer voor elk levensjaar van Hawking.

"Stephen Hawking was een emblematische figuur voor de mensheid. Zijn wetenschappelijke verwezenlijkingen zijn ongelooflijk, net als zijn capaciteit om met het publiek te communiceren", aldus de Nieuw-Zeelandse wiskundige Mike Meylan aan AFP.

Onder de zowat vijfhonderd aanwezigen in de kerk, bevonden zich ook heel wat beroemdheden, onder wie de Queen-gitarist én astrofysicus Bryan May, Tesla-CEO Elon Musk, model Lily Cole en actrice Felicity Jones. Die laatste speelde de vrouw van Hawking in 'The theory of everything', aan de zijde van Eddie Redmayne. Die nam dan weer samen met de Britse astrofysicus Martin Rees het woord tijdens de viering.

Na de intieme begrafenisceremonie van zaterdag, wordt op 15 juni een grotere bijeenkomst georganiseerd. Op die dag worden de assen van Hawking bijgezet in Westminster Abbey. Hij krijgt daar een plaatsje naast Isaac Newton en Charles Darwin.

Hawking kreeg op zijn 21ste de diagnose dat hij leed aan de ongeneeslijke spierziekte ALS. Door de ziekte belandde hij in een rolstoel en moest hij een computer gebruiken om te kunnen communiceren. Hij gold als een van de belangrijkste experts op het vlak van zwaartekracht en zwarte gaten, en verwierf wereldwijde faam met zijn boek 'A brief history of time', dat in 1988 werd gepubliceerd en waarvan meer dan tien miljoen exemplaren werden verkocht.

De professor overleed op 14 maart vreedzaam in zijn slaap thuis in Cambridge. Hij werd 76.