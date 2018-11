Familie krijgt 182 miljoen euro na Lexus-crash Erik Kouwenhoven

02 november 2018

20u12

Bron: AD.nl 0 Lexus’ moederbedrijf Toyota moet 208 miljoen dollar (182 miljoen euro) betalen aan een Amerikaans gezin, nadat een rechter in Dallas County de schadeclaim in hun voordeel heeft beslist.

Het bedrag is lager dan de $ 242.100.000 die het echtpaar had geëist, nadat ze in september 2016 betrokken waren bij een ongeval met hun Lexus ES 300. Het voertuig van de familie stond stil toen deze van achteren werd geraakt door een Honda. Vanwege de hevigheid van de impact klapten de rugleuningen van de voorstoelen van de Lexus achterover tegen de kinderzitjes op de achterbank. Hierdoor raakten een driejarige jongen en een vijfjarig meisje gewond.

Het echtpaar kon volgens de rechter bewijzen dat de Lexus technische, constructieve en structurele gebreken vertoonde. Ook beweerden ze dat Toyota ervoor koos de inzittenden op de voorstoelen te beschermen ten koste van degenen die achterin zaten in het geval van een botsing. Na meer dan acht uur te hebben beraadslaagd, kwam de jury eensgezind tot de conclusie dat Toyota in gebreke was gebleven door niet te waarschuwen voor deze gevaren.

“Dit was een uitstekende familie, die terugkeerde van de kerk toen de botsing plaatsvond”, vertelde de advocaat van de aanklager, Frank Branson. “Ze werken hard en dragen bij aan hun gemeenschap.” De jury vond dat de grove nalatigheid van Toyota traumatisch was voor zowel de kinderen als hun ouders. Toyota overweegt een nieuwe rechtszaak aan te spannen. Het type Lexus waarmee het ongeluk gebeurde, is in België niet op de markt.