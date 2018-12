Familie Guatemalteeks meisje (7) dat werd vastgehouden door grenspolitie VS: “Ze was niet uitgedroogd toen ze stierf” lva

16 december 2018

04u03

Bron: ANP 0 Het zevenjarig meisje dat stierf nadat zij en haar vader werden vastgehouden door Amerikaanse grensagenten was gezond en had voldoende gegeten en gedronken. Dat zegt de familie van het meisje in een verklaring en zij ontkennen daarmee eerdere berichten in de media dat het meisje uitgeput en uitgedroogd was door haar lange reis van Guatemala via Mexico naar de Amerikaanse grens.

De dood van het meisje wakkerde de kritiek aan op het harde Amerikaanse asielbeleid van de Verenigde Staten. In de verklaring wijzen de familieleden echter niet naar de grenspolitie. Wel riepen zij op tot grondig onderzoek naar het voorval. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft al zo'n onderzoek beloofd.

Het meisje maakte met haar vader deel uit van een groep van 163 migranten die illegaal de grens waren overgestoken tussen Mexico en de Verenigde Staten. Volgens de Washington Post verbleef het meisje al acht uur in een opvangcentrum van de grenspolitie in Lordsburg, in de staat New Mexico, toen ze stuiptrekkingen kreeg. Ze overleed later in het ziekenhuis.