Familie gepeste Quaden (9) weigert geld voor trip naar Disneyland: "Geef alles maar aan goede doel"

27 februari 2020

11u09 6 Bijna een half miljoen euro is er intussen ingezameld om de gepeste Quaden Bayles (9) uit Australië een trip naar Disneyland cadeau te doen. De jongen met dwerggroei werd vorige week overladen met steunbetuigingen nadat zijn moeder een filmpje deelde waarin te zien was hoe hij na de zoveelste pesterij huilend wenste dat hij er niet meer was. De trip naar Disneyland moest hem troost bieden, maar zijn familie bedankt er nu voor. “Geef alles maar aan het goede doel”, klinkt het.

Quaden wordt al zijn hele leven gepest om zijn lengte. Na het zoveelste feit postte zijn radeloze moeder Yarraka vorige week een aangrijpend filmpje op sociale media om de verwoestende impact te laten zien. “Ik wil dat iemand mij doodt”, hoor je de jongen huilend zeggen. “Geef me een mes. Ik ga mezelf doden. Geef me een touw. Ik steek mezelf met een mes in mijn hart.”

Aangrijpende beelden

De aangrijpende beelden maakten heel wat los en de jongen kreeg steunbetuigingen uit de hele wereld. Onder meer van de Amerikaanse komiek Brad Williams, die zelf ook dwerggroei heeft. Hij startte een online geldinzameling om Quaden als troost een weekendje Disneyland cadeau te doen. “Dit is niet alleen voor Quaden”, aldus Williams. “Dit is voor iedereen die ooit gepest is en te horen kreeg dat hij of zij niet goed genoeg was. Laat ons tonen dat er ook goeds is in de wereld.”





Doel was om de jongen en zijn moeder naar Los Angeles te vliegen en hen enkele dagen te laten doorbrengen in het pretpark in Anaheim. Het geld dat over was, zou naar goede doelen gaan die werken rond pesten en misbruik. De reactie was overweldigend. Ruim 433.000 euro staat er intussen op de rekening en de donaties blijven binnenstromen.

De familie Bayles heeft nu volgens verscheidene Australische media aangegeven dat ze liever zou hebben dat het geld integraal naar het goede doel gaat. “Welk kind zou niet naar Disneyland willen, zeker als je het leven van Quaden hebt geleid”, aldus de tante van de jongen, Mundanara. “Maar mijn zus wil dat we niet vergeten waar het écht om gaat. We willen dan ook dat het geld naar goede doelen gaat die het echt nodig hebben. Zij weten hoe het geld het beste besteed wordt. Dus hoe graag we ook naar Disneyland zouden gaan, ik denk niet dat onze gemeenschap daar iets aan heeft.”

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn 1813 of online op www.zelfmoord1813.be

