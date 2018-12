Familie gedode Nicky Verstappen (11) voor het eerst oog in oog met Jos Brech Gaat Brech iets verklaren over DNA op Nicky's kleding? Niels Klaassen - Matthias Van den Bossche

12 december 2018

10u49

Bron: AD.nl 2 Vandaag verschijnt de Nederlander Jos Brech (56), verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998, voor de rechter. Voor het eerst staan de ouders van de 11-jarige jongen oog in oog met de verdachte.

De start van de zaak is iets vertraagd vanwege het gevangenisvervoer van Jos Brech naar de rechtbank in Maastricht. Het gaat om een pro-formazitting waar de stand van het onderzoek wordt besproken. De advocaat van Brech, de verdachte zelf en justitie mogen hun zegje doen.

De Nederlandse justitie verdenkt de man uit Nederlands Limburg van doodslag, ontvoering, verkrachting en het bezit van kinderporno.

‘100 procent match’

De grote vraag in deze zaak is: hoe komt Brechs DNA op de kleding van Nicky? Het gaat om een ‘100 procent match’. De 56-jarige oud-scoutsleider ontkent iedere betrokkenheid: “Het standpunt van mijn cliënt is: ik heb hem niet gedood, niet seksueel misbruikt en niet ontvoerd”, zei zijn advocaat Gerald Roethof vorige maand. Het is onduidelijk of Brech vandaag al uitleg geeft over zijn dna op Nicky’s onderbroek.

Advocaat Roethof zal waarschijnlijk vragen om zijn cliënt vrij te laten, vanwege de onduidelijkheid over Nicky’s doodsoorzaak en het in zijn ogen zwakke dna-bewijs. Maar justitie wil dat de man in voorlopige hechtenis blijft. Brechs DNA zou op 17 plekken op Nicky’s onderbroek en pyjama gevonden zijn.

Brech werd in augustus 2018, twintig jaar na de feiten, door een DNA-match aangewezen als verdachte. De elfjarige Nicky verdween op 10 augustus 1998 nabij een jeugdkamp in het natuurgebied Brunssummerheide. Zijn lichaam werd een dag later aangetroffen. Hij bleek seksueel misbruikt. Brech vluchtte in oktober 2017 naar de Elzas. Een Europees opsporingsbericht leidde enkele weken later tot zijn arrestatie in Spanje.

Brech heeft de schijn tegen. Hij fietste op de nacht na de vondst van Nicky langs de vindplek en wordt aangehouden door twee leden van de politiedienst Marechaussee. Tegen hen zegt hij niets over Nicky, en dat is vreemd, gezien zijn DNA op de kleren van de jongen is gevonden. Bij de oproep tot het afstaan van DNA komt Brech niet opdagen. Daarna is hij spoorloos.