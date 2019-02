Familie en vrienden wonen afscheid Sala bij FVI

16 februari 2019

15u03

Bron: ANP 0 Familie en vrienden hebben Emiliano Sala vandaag de laatste eer bewezen. Ze woonden de uitvaart bij in een gymzaal in Progreso, waar de verongelukte Argentijnse voetballer vroeger vaak speelde. Trainer Neil Warnock en directeur Ken Choo van Cardiff City waren ook aanwezig.

Sala en piloot David Ibbotson zaten in het vliegtuig dat op maandag 21 januari van de radar verdween. De twee waren op weg van Frankrijk naar Engeland, nadat de voetballer van FC Nantes voor 20 miljoen euro was overgenomen door Cardiff City.

Het lichaam van de 28-jarige Argentijn werd pas twee weken later in het wrak gevonden.