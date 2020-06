Familie en buren van dader steekpartij in Reading: “Hij was psychisch ziek” ADN

22 juni 2020

10u55

Bron: Belga 0 De dader van de steekpartij afgelopen zaterdag in het Britse Reading was psychisch ziek. Hij hoorde stemmen in zijn hoofd en werd behandeld met medicijnen.

Dat schrijft de krant The Telegraph maandag onder aanhaling van familieleden en voormalige buren van de 25-jarige man van Libische afkomst. Vrienden omschrijven zijn levensstijl als westers. Hij was vaak gastheer voor feestjes.

Terreur

Ook de politie had al laten verstaan dat mentale problemen mee een rol zouden kunnen hebben gespeeld bij de steekpartij die zaterdagavond aan drie mensen het leven kostte. Drie andere mensen raakten ook zwaargewond. De dader werd uiteindelijk overmeesterd door ooggetuigen, de politie kon hem al snel na de eerste noodoproep in de boeien slaan.



De politie ging zondag wel officieel van een terreurdaad uit. De diensten van de nationale antiterreurcoördinator hebben de zaak overgenomen.

Syrië

Britse media berichtten zondag dat het om een vluchteling uit Libië gaat. Volgens The Sun kwam de 25-jarige man nog maar onlangs vrij uit de gevangenis. Hij zou meerdere veroordelingen hebben opgelopen, onder meer voor een aanval op een politieagent.

Voor de binnenlandse geheime dienst MI5 is hij naar verluidt geen onbekende. Die had hem in 2019 korte tijd in het vizier omdat hij plannen zou hebben gehad om naar Syrië te gaan. Na onderzoek vond de veiligheidsdienst dat er geen verdere dreiging uitging van de man en werd de zaak gesloten.