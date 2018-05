Familie denkt enkele kittens gevonden te hebben. Wanneer gezin diertjes wil voederen, escaleert de situatie Karen Van Eyken

09 mei 2018

16u03

Bron: KHOU11.com 0 Spitse oren, lange snorharen en een hoog knuffelgehalte: een familie uit Texas dacht dat ze twee schattige kittens had gevonden langs de kant van de weg. Het gezin besloot de diertjes mee naar huis te nemen om ze te voederen. Maar dat liep helemaal mis.

"De vrouw van het gezin probeerde om wat kattenmelk te geven, maar tijdens het voederen werden drie familieleden gebeten", verklaarde Lisa Norwoord van de Amerikaanse dierenwelzijnsorganisatie Animal Care Services (ACS). "Het was niet zo heel erg, maar ze hadden wel medische hulp nodig."

Daarop besloot de familie om de 'kittens' eens nader te inspecteren. "Toen beseften ze hoe groot en sterk de diertjes eigenlijk al waren en dat ook hun staart anders was", vertelde Norwood. "Ze deden wat research op internet en kwamen wellicht tot de conclusie dat dit geen standaard huiskatten waren. Gelukkig deden ze vervolgens een beroep op onze hulp."

Een medewerker van ACS stelde vast dat het om rode lynxen ging. Volgens de organisatie is het zeker mogelijk dat de kleintjes afkomstig zijn uit de omgeving van Salado Creek waar ze werden gevonden omdat het daar niet dichtbevolkt is en er dus nog wilde dieren leven. De medewerker bracht de lynxen naar een centrum van 'Wildlife Rescue & Rehabilitation', dat gespecialiseerd is in de opvang van wilde dieren.

De lynxen stellen het goed en zitten nu in quarantaine. Het is de bedoeling om ze na verloop van tijd opnieuw in beschermd gebied uit te zetten.