Familie begraaft pasgeboren baby, zeven uur later haalt de politie het kindje levend van onder het zand ADN

08 juni 2018

14u47 101 De politie in Brazilië heeft een onderzoek ingesteld naar een gezin dat een pasgeboren baby levend heeft begraven in het Xingu Nationaal Park, waar veel Braziliaanse stammen leven. Agenten slaagden erin het kindje - naakt en nog met de navelstreng eraan - levend uit te graven.

De politie heeft een video gedeeld van de reddingsactie dinsdagnacht, waarbij civiele en militaire agenten het kind met hun blote handen uit de grond haalden na een anonieme tip. De agenten dachten een lijkje boven te halen, maar hoorden tot hun verbazing plots zacht gehuil. De baby lag op dat moment al zeker zeven uur onder het zand in een tuin in Canarana, begraven in een put van zo’n 50 centimeter diep. Het is een mirakel dat het kleintje het gered heeft.

De familie zou verklaard hebben dat het pasgeboren meisje op haar hoofd was gevallen vlak nadat de mama haar ter wereld had gebracht in een badkamer. Ze zeggen dat ze dachten dat de baby dood was omdat ze niet meer reageerde en haar daarna begraven hebben in overeenstemming met hun inheemse gebruiken. Ze zeiden ook dat de baby te vroeg geboren was, maar uit een medische evaluatie blijkt dat een normale zwangerschap werd afgerond.

Moeder amper 15 jaar

De overgrootmoeder van de baby, die lid is van de Kamayura-stam en ervan verdacht wordt het kind te hebben begraven, is gearresteerd. “We onderzoeken nu of de familie de baby bewust heeft willen doden of dat ze echt dachten dat het kind dood was”, zegt aanklager Paulo Roberto do Prado aan AFP.

Omdat de moeder echter amper 15 jaar oud is en de vader het kleintje weigert te erkennen, vreest de politie dat het wel degelijk gaat om een poging tot moord. De baby werd onderkoeld en met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gesneld. Het meisje ligt momenteel op de neonatale intensive care-afdeling, maar maakt het naar omstandigheden goed. Ook de mama en de grootmoeder werden even opgepakt, maar zijn intussen weer vrijgelaten. De tienermoeder ligt nu zelf in het ziekenhuis met complicaties na haar bevalling.