Falende slagbomen zijn mogelijk oorzaak van dodelijk ongeval met Franse schoolbus TMA

19u55

Bron: Belga 0 AFP In Frankrijk is controverse ontstaan over de oorzaak van het ongeval met de schoolbus en een trein donderdag nabij Perpignan. Volgens de procureur van Marseille, Xavier Tarabeux, waren de slagbomen aan de overweg open toen de schoolbus er passeerde.

De trein botste op een klassieke overweg - signalisatie en twee slagbomen - met de achterkant van de bus. Dat gebeurde in Millas, bij Perpignan in de Franse Pyreneeën. Er vielen zes doden en achttien gewonden, allemaal kinderen tussen 11 en 17 jaar oud.

De bestuurster van de bus verklaarde aan de politie dat de slagbomen open stonden en het onderzoek heeft uitgewezen dat haar versie klopt. De Franse spoorwegmaatschappij SNCF heeft al "geschokt" gereageerd. Het al dan niet werken van slagbomen en de voor- en nadelen ervan zorgen al jaren voor polemiek in Frankrijk, zeker na diverse zware ongevallen. In 1997 vielen dertien doden en 43 gewonden bij een botsing tussen een trein en een tankwagen. En in 1995 kwamen vijf mensen om het leven bij een aanrijding tussen een trein en een wagen.