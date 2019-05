Fake video’s van “dronken” Pelosi gaan viraal in de VS Guy Van Vlierden

24 mei 2019

In de Verenigde Staten wordt de politieke strijd nu ook al met fake video’s gevoerd. Op Republikeinse Facebookaccounts gaan verschillende filmpjes viraal waarop te zien zou zijn dat Democratisch parlementsvoorzitter Nancy Pelosi dronken staat te speechen.

Er is echter geknoeid met die filmpjes, zo ontdekten journalisten van The Washington Post. De meest verspreide video — die al meer dan twee miljoen keer is bekeken — werd vertraagd met 75%, zodat het lijkt alsof Pelosi werkelijk staat te brabbelen. Ook de hoogte van haar stem is aangepast, omdat die door de vertraging anders opvallend lager zou zijn.

Onder de meer dan 45.000 mensen die de video al hebben gedeeld, is ook Rudy Giuliani — de advocaat van Donald Trump. Zelf tweette het staatshoofd een ander filmpje, waarin een toespraak van Pelosi die 21 minuten lang was, werd herleid tot 30 seconden en alleen de stukken waarin ze even haperde waren te zien.

Facebook liet weten dat de video’s “in de wachtrij staan” om na te gaan of ze misleidend zijn — waarna hun verspreiding mogelijk ingeperkt wordt.