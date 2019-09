Faillissement van Thomas Cook verpest huwelijk van... Thomas Cook ADN

23 september 2019

19u02

Bron: Belga 4 Na het faillissement van de Britse tak van de reisgroep Thomas Cook is - naast de vakantieplannen van duizenden Britten - ook het huwelijk van ene... Thomas Cook in het water gevallen. De naamgenoot van het bedrijf uit Hucknall (Nottinghamshire) zou over vier dagen trouwen, maar is nu gestrand in Griekenland.

De 29-jarige Thomas Cook vertrok samen met zijn 27-jarige verloofde Amelia Binch en hun twee kinderen op 18 september naar het Griekse eiland Rhodos. In het pittoreske Lindos zouden ze op 27 september trouwen. Een groot deel van de genodigden, inclusief de getuige, zouden de komende dagen met touroperator Thomas Cook eveneens overvliegen. Daarnaast zou ook de ceremonie zelf georganiseerd worden door het bedrijf dat afgelopen nacht over de kop ging.

"Thomas Cook had ons wegens mijn naam een verrassing beloofd op ons huwelijk, maar dit is niet de verrassing die we verwacht hadden", zegt Cook aan de nieuwssite Nottinghamshire Live. "Ik ben er kapot van. We hebben meer dan 30 vrienden en familieleden die zouden komen.”



In totaal spendeerden Cook en Binch al zowat 10.000 pond (11.300 euro) aan hun huwelijk. Normaal gezien zouden ze op 3 oktober terugkeren naar Engeland, maar ze kunnen nu op elk moment gerepatrieerd worden.

