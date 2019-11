Faillissement Thomas Cook duidelijk voelbaar in Spaanse hotels, ook Nederlandse Thomas Cook definitief failliet PVZ

22 november 2019

13u38

Bron: ANP/DPA/Belga 0 Het aantal hotelovernachtingen in Spanje is na het faillissement van de Britse reisorganisatie Thomas Cook aanzienlijk teruggelopen. Dat blijkt uit cijfers van het Spaanse statistiekbureau INE.

In oktober waren er 2 procent minder overnachtingen dan in dezelfde maand vorig jaar. Het statistiekbureau telde nog 30,5 miljoen overnachtingen. Daarvan waren er 556.036 op naam van Belgen, 4,1 procent minder dan vorig jaar. Voor het totale cijfer gaat het over de grootste achteruitgang van de laatste vijftien maanden. Bovendien is het de tweede daling op rij, nadat het aantal overnachtingen in september al met 0,6 procent was gedaald.

Thomas Cook gaf er op 23 september de brui aan. Dat heeft in Spanje vooral gevolgen voor de Canarische Eilanden, Mallorca en de rest van de Balearen. Op de Canarische eilanden daalde het aantal overnachtingen van buitenlandse bezoekers in oktober met 8 procent.

Geen doorstart Thomas Cook Nederland

Daanraast heeft de curator ook bekend gemaakt dat Thomas Cook Nederland, de Nederlandse tak van de omgevallen Britse reisorganisatie, geen doorstart maakt. TUI Nederland heeft wel een aantal domeinnamen en klantendatabanken uit de boedel van het failliete reisconcern overgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om het webadres neckermann.nl.

Volgens de curator bleek een echte doorstart van de Nederlandse tak van het omgevallen Britse bedrijf niet mogelijk. Zij heeft de afgelopen tijd met verschillende geïnteresseerde partijen gesproken. Er was al collectief ontslag aangevraagd voor de circa 200 medewerkers. De curator zal de betrokken klanten nog om toestemming vragen voor de overdracht van hun gegevens aan TUI.

Onderdelen van het Thomas Cook-concern in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn eerder wel in andere handen overgegaan. Dat ging vooral om reisbureaus, waar andere partijen nog mee verder wilden. Maar in Nederland beschikte Thomas Cook al sinds 2011 niet meer over eigen reisbureaus.