Factuur van miljoen (!) dollar voor 70-jarige Amerikaan die coronavirus overleefde

14 juni 2020

00u04 3 Een 70-jarige Amerikaan die COVID-19 had opgelopen en twee maanden was gehospitaliseerd in Seattle, heeft een factuur van meer dan een miljoen dollar gekregen. Dat bericht de krant Seattle Times. De man zal volgens de krant weliswaar die factuur niet uit eigen zak moeten betalen. Het Amerikaanse Congres heeft immers 100 miljard dollar uitgetrokken om de ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappijen te helpen de kost van de pandemie te dragen.

Michael Flor was op 4 maart opgenomen in een medisch centrum in Seattle, waar hij 62 dagen zou verblijven. Zijn toestand was op een ogenblik zodanig slecht dat de verplegers een telefoon bij hem hielden zodat zijn vrouw en twee kinderen afscheid konden nemen. De man herstelde echter en kon het centrum op 5 mei verlaten.

De zeventiger ontving echter een factuur van 181 pagina's, voor een totaal bedrag van 1.122.501,04 dollar, zei hij aan de krant. In de factuur staat de kostprijs voor alle verzorging die hem is toegediend. De kostprijs van een kamer op intensieve zorgen was 9.736 dollar per dag.

Om zijn kamer gedurende 42 dagen in een steriele kamer om te vormen: bijna 409.000 dollar. Het gebruik van een beademingsapparaat gedurende 29 dagen kost dan weer 82.000 dollar. De verzorging op de twee dagen dat zijn gezondheidstoestand bedreigend was, kost 100.000 dollar.