Factuur restauratie Big Ben loopt op tot 80 miljoen pond

13 februari 2020

De kosten zijn opgelopen tot nu al bijna 80 miljoen pond (95 miljoen euro), maakte het Britse parlement donderdag bekend. Nadat in 2017 al een bijkomende 32 miljoen pond (38 miljoen euro) werd vrijgemaakt, is nu nog eens 19 miljoen extra nodig (22 miljoen euro). Schade veroorzaakt door een WO II-bom, asbest en vervuiling jagen de factuur voor de restauratie van de Big Ben stevig de hoogte in. De iconische Londense toren staat intussen al twee jaar in de stellingen.

De restauratie van de Elizabeth Tower, waar de beroemde klok staat, is "complexer dan verwacht", zei Ian Ailles, directeur-generaal van het Lagerhuis, in een verklaring. Ondanks deze extra kosten, die moeten worden goedgekeurd door de twee kamers van het Britse parlement, is de heropening voor het publiek van de toren nog steeds gepland voor 2021.

De werken voorzien in het repareren van de wijzerplaat en het klokmechanisme, scheuren in het metselwerk van de toren en corrosie van het dak wegwerken, en de reparatie van de rand rond de wijzerplaat om die in zijn oorspronkelijke 19e-eeuwse kleur te restaureren.

Het neogotische gebouw van architect Augustus Pugin, voltooid in 1856, heeft aanzienlijk geleden onder de tand des tijds en staat scheef.