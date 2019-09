Factcheckers ontdekken hoe Britse Conservatieven BBC-bericht manipuleren op Facebook TT

14 september 2019

16u29

Bron: Reuters 0 De Britse Conservatieven, de partij van premier Boris Johnson, hebben een advertentie op Facebook laten lopen met daarin een vervalst BBC-nieuwsbericht. Dat ontdekte een groep factcheckers in dienst van Facebook zelf. De communicatie-afdeling van de partij plaatste een andere titel bij een foto van een bestaand, maar kritischer artikel.

De betalende advertentie liet een artikel van de BBC zien met als titel ‘14 miljard pond extra voor scholen’. Alleen was dat niet de echte titel van stuk, dat was ‘Schoolinvesteringen: miljarden pond extra aangekondigd’. In het kritische artikel gaat de BBC net in op het grote verschil tussen de aangekondigde 14 miljard pond en de eigenlijke 7,1 miljard pond aan investeringen tegen 2023. De Conservatieven telden alle investeringen per jaar op, terwijl dat normaal gezien zo niet wordt gedaan. Ook in de begroting is enkel sprake van de 7,1 miljard pond.

De factcheckers, Full Fact genaamd, onderzoekt de laatste weken de betaalde advertenties van de Britse politieke partijen extra aandachtig aangezien de kans groot is dat de Britten de komende maanden opnieuw naar de stembus moeten. “Het kan niet dat het werk van onafhankelijke journalisten wordt aangepast, dit is misleidend voor lezers”, zegt Will Moy, ceo van Full Fact.

Facebook zelf werd ingelicht en onderzoekt de advertentie, die nu inactief is. “We werken aan manieren om te verzekeren dat uitgevers de controle behouden over hoe hun titels in advertenties verschijnen”, aldus een woordvoerder aan Reuters. Volgens het bedrijf hebben de Conservatieven de advertentietools “misbruikt”.

BBC-journalist Sean Coughlan klaagde de vervalsing aan op Twitter. “De enige referentie naar de 14 miljard pond is bij de verwijzing naar het hoofd statistieken dat zegt dat dat niet het juiste bedrag is”.

This is the Conservative advert on Facebook on school spending, with the BBC logo and pic used on news story. But with a different headline.... The only reference to the £14bn figure in the story is from the head of stats saying it's not a correct figure to use. pic.twitter.com/xuIVh3gFAi Sean Coughlan(@ seanjcoughlan) link