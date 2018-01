Fact check: Vertelde Donald Trump wel de volledige waarheid tijdens zijn State of the Union? TT

31 januari 2018

Bron: The New York Times, Reuters, The Guardian 0 Het was een goednieuwsshow van bijna anderhalf uur, de eerste State of the Union van Amerikaans president Donald Trump. Met beweringen over miljoenen nieuwe jobs, de beurzen die alle records breken en de grootste belastinghervorming in de geschiedenis, deed Trump enkele boude uitspraken. Maar kloppen ze ook allemaal?

Zowat alle grote Amerikaanse persbureaus, kranten en tv-zenders zetten vannacht experten en journalisten in om de uitspraken van Trump live te controleren op hun waarheid. Dit waren hun belangrijkste bevindingen.

1. Jobs

Uitspraak: "Sinds de verkiezingen hebben we 2,4 miljoen nieuwe banen gecreëerd, waarvan 200.000 in de maakindustrie alleen."

Correct? Er zijn sinds november 2016 inderdaad ongeveer 171.000 jobs per maand bijgekomen in de VS. De bewering klopt dus wel.

Alleen is het maar de vraag of Trump daarvan de pluimen op zijn hoed mag steken, aangezien de economie al zeven jaar lang zo hard groeit. Onder Obama's presidentschap, gerekend van januari 2009 tot december 2016, kwamen er per maand gemiddeld 109.000 banen bij. Maar Obama begon wel aan zijn eerste ambtstermijn onder een bijzonder ongunstig economisch gesternte.

De recessie was pas ten einde in juni 2009, en als er vanaf die datum wordt geteld tot aan het einde van zijn tweede ambtstermijn, is de gemiddelde jobaangroei 159.000 banen per maand. Vanaf februari 2010 steeg de banengroei opnieuw, en wordt er vanaf dat punt berekend, dan kwamen er gemiddeld 190.000 banen per maand bij.

2. Lonen

Uitspraak: "Na jaren van stagnerende lonen, zie we dat de lonen eindelijk weer stijgen."

Correct? Neen: de lonen in de VS stijgen wel, maar trager dan aan het einde van het presidentschap van Obama.

3. Investeringen

Uitspraak: "Veel autobedrijven bouwen nieuwe fabrieken of breiden ze uit in de Verenigde Staten, iets wat we tientallen jaren niet meer hebben gezien."

Correct? Deels: autobedrijven hebben inderdaad investeringen aangekondigd, maar het klopt niet dat dat "al tientallen jaren" niet meer gebeurd is. Er zijn de laatste vijfentwintig jaar ook nieuwe autofabrieken bijgekomen in de VS: Subaru in Indiana in 1989, Mercedes in Alabama in 1993, BMW in South Carolina in 1994, Honda in Alabama in 2001, Hyunday in Alabama in 2005, Kia in Georgia in 2009 en Volkswagen in Tennessee in 2011.

Meer nog, The New York Times ontdekte dat onder Trumps presidentschap het aantal werkenden in de auto-industrie zeker niet toenoeemt, integendeel. Er werken nu minder mensen dan een jaar geleden.

4. De beurzen breken alle records

Uitspraak: "De beurs heeft het ene record na het andere verbroken."

Correct? Ja. Het is een van Trumps meest voorkomende claims, ook op zijn Twitteraccount: dat de beurzen het bijzonder goed doen sinds hij aan de macht is. Die claim is ook correct: de Dow Jones Industria Average stond op 18.000 punten in november 2016, net voor de verkiezingen. Na Trumps eedaflegging was dat al gestegen tot 20.000 punten om deze maand boven de 26.000 punten uit te komen.

Ongetwijfeld zijn de beurzen optimistisch door de aantrekkende economische groei en de belastinghervorming van de Amerikaanse regering, waardoor bedrijven het tarief van de vennootschapsbelasting fors zagen dalen (zie volgend punt)

5. Belastinghervorming

Uitspraak: "We hebben de grootste belastingverminderingen en -hervormingen in de Amerikaanse geschiedenis doorgevoerd."

Correct? Neen. De belastinghervorming die in december was goedgekeurd was omvangrijk en zelfs groter dan een aantal Republikeinen hadden gehoopt, maar de verandering was lang niet zo fundamenteel als die van 1986 onder president Ronald Reagan.

Volgens de conservatieve organisatie Committee for a Responsible Federal Budget was Trumps belastingverlaging de twaalfde grootste verlaging sinds 1918.

6. IS is bijna verslagen

Uitspraak: "De coalitie om IS te verslaan heeft bijna 100 procent van het gebied dat deze moordenaars in Syrië en Irak in handen hadden, bevrijd."

Correct? Ja, maar opnieuw ontbreekt de context. IS is al 98 procent van zijn territorium kwijt en het klopt dat er een versnelling is ingezet nadat Trump de Amerikaanse generaals op het terrein meer beslissingsmacht heeft gegeven. Maar de ineenstorting van het kalifaat en de inzet van een internationale coalitie tegen IS is een beslissing en een strategie die is begonnen onder Obama.

7. Migratie

Uitspraak: "Onder het huidige failliete systeem kan een enkele immigranten een virtueel oneindig aantal verre familieleden laten overkomen."

Correct? Deels. The New York Times noemt de quote misleidend. Immigranten die het Amerikaanse burgerschap krijgen, kunnen een aanvraag doen familieleden te laten overkomen. Dat wil niet zeggen dat die aanvragen goedgekeurd worden en dat ze automatisch iedereen uit hun familie late overkomen. Iedereen wordt sowieso uitgebreid gecontroleerd, wat voor immense wachtrijen zorgt. Zo wachtten er in november bijna 4 miljoen familieleden op eventuele goedkeuring. Wie in 2004 een aanvraag voor gezinshereniging deed, krijgt daar pas deze maand uitsluitsel over.