Facebookfoto leidt halve eeuw later tot veroordeling van brutale babymoordenaar Joeri Vlemings

15u50

Bron: Telegraph 1 Cleveland Police De 71-jarige David Dearlove is, bijna 50 jaar na de feiten, veroordeeld voor de moord op Paul Booth, een jongetje van 19 maanden, in 1968. Een foto op Facebook bewoog het toen driejarige broertje van het slachtoffer, Peter Booth (nu 53), om alsnog te getuigen tegen Dearlove.

De moord in oktober 1968 in het Engelse Stockton-on-Tees was brutaal. David Dearlove, destijds partner van de moeder van de twee jongetjes en dus hun stiefvader, greep Paul Booth bij de enkels en zwierde hem met zijn hoofdje hard tegen de schouw van een open haard. Het kind liep een schedelbreuk op en overleed later.

Paul Booth, bijna vier jaar, was uit zijn kamer gekomen omdat hij dorst had en zag door de kier van de woonkamerdeur de mishandeling gebeuren. De peuter zweeg erover uit angst voor de gewelddadige Dearlove, die 49 jaar geleden wegkwam met de verklaring dat Paul uit het bed was gevallen en zo de schedelbreuk had opgelopen. Begin jaren 90 en in 2005 meldde Peter Booth zich bij de politie, maar de zaak werd niet heropend.

Facebookfoto

In 2015 botste Peter Booth dan op een familiefoto op de Facebook van Dearloves zoon, waarop David Dearlove afgebeeld stond met Peters broertje, Paul, op zijn schoot. Een ogenschijnlijk gelukzalig beeld dat Peter niet aankon omdat hij wel beter wist. Het deed hem besluiten om zoveel jaren later toch te vertellen wat hij destijds had gezien. Ditmaal werd Dearlove daarna gearresteerd op beschuldiging van moord en van kindermishandeling. Een proces volgde.

De doodsoorzaak was van in het begin duidelijk: Paul stierf aan de gevolgen van de schedelbreuk. Maar dé hamvraag was hoe de kleine Paul die had opgelopen. Peter Booth getuigde dat het geen ongeluk was, zoals in 1968 werd aangenomen, maar dat Dearlove bewust zijn broertje tegen de schouw had geslingerd. Moord dus.

Nieuwe medische inzichten

David Dearlove bleef ook tijdens het proces ontkennen, maar werd toch schuldig bevonden aan de moord. Niet alleen door het getuigenis van Peter Booth en van diens zus, maar ook door medisch bewijsmateriaal voor de verwondingen van Paul Booth. Een halve eeuw wetenschappelijke evolutie wierp daar een nieuw licht op. Zo bleek de versie van Peter Booth te stroken met de kneuzingen aan de enkels van zijn broertje.

Dearlove krijgt later zijn straf te horen.