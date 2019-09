Facebookbaas Zuckerberg ontmoet Donald Trump in Witte Huis IB

20 september 2019

03u15

Bron: Belga 2 Facebookbaas Mark Zuckerberg heeft “een goed en constructief gesprek” gehad met de Amerikaanse president Donald Trump. Dat meldt Facebook in een verklaring. Zuckerberg is in Washington voor gesprekken met beleidsmakers.

De ontmoeting met president Trump was niet gepland, maar vond volgens Facebook plaats in het Witte Huis. Trump en Zuckerberg spraken onder anderen over dat Trump na zijn verkiezingszege zei dat Facebook tegen hem was.

Daarnaast sprak Zuckerberg met verschillende senatoren over het modereren van berichten en de buitenlandse bemoeienis tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 via Facebook.

Niet overal werd Zuckerberg met open armen ontvangen. Zo was de Republikeinse senator Josh Hawley erg kritisch over wat Facebook met gebruikersdata doet. Na afloop zei Hawley tegen Amerikaanse media dat hij voorstelde dat Facebook een muur bouwde tussen alle sociale media die onder Facebook Inc. vallen, maar dat zou Zuckerberg niet zien zitten.