Facebook wist accounts gelinkt aan Russische staatsmedia TT

17 januari 2019

18u18

Bron: Belga 0 Facebook heeft meer dan 360 pagina's en accounts gewist die de Amerikaanse socialenetwerksite linkt aan werknemers van het Russische nieuwsagentschap Sputnik. Dat heeft Facebook zelf bekendgemaakt. Sputnik spreekt van "politiek gemotiveerde censuur".

Volgens Facebook ging het om gecoördineerde activiteiten met behulp van valse accounts. Het bedrijf benadrukt dat de 289 pagina's en 75 accounts werden verwijderd "op basis van gedrag, niet de inhoud". De pagina's zouden volgens het bedrijf “onbetrouwbaar gedrag” vertonen op Facebook en Instagram. Het gaat om twee operaties afkomstig uit Rusland.

Op de pagina's, die werden gevolgd door 790.000 accounts, verscheen onder meer informatie over een anti-Navo-sentiment, protestbewegingen en corruptiebestrijding. Het gaat om nepaccounts die zijn aangemaakt om anderen te misleiden. Ook wordt gelogen over wie het zijn en wat ze doen. Facebook zegt geen verband te zien tussen de twee operaties, maar wel worden dezelfde tactieken gebruikt. Bij één werden vooral landen in Oost-Europa getroffen, de ander trof specifiek Oekraïne. Ook zijn er netwerken aangemaakt die gekoppeld zijn aan verschillende accounts.

Facebook staat al twee jaar onder druk omdat het te weinig zou doen om misbruik te voorkomen. Het bedrijf zegt zich voortdurend te ontwikkelen om misbruik te voorkomen.