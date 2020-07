Facebook, WhatsApp en Twitter geven autoriteiten in Hongkong geen gegevens meer van gebruikers LH KV

06 juli 2020

15u50

Bron: Belga 0 Sociaalnetwerksite Facebook en zijn berichtendienst WhatsApp zullen de gegevens van gebruikers niet meer beschikbaar stellen voor de autoriteiten in Hongkong, zo werd maandag bekendgemaakt. Ook Twitter deelt mee dat het alle informatieaanvragen van de autoriteiten in Hongkong opschort.

De bedrijven zijn bezorgd over de gevolgen voor de mensenrechten van de nieuwe veiligheidswet die China in Hongkong heeft ingevoerd.

De speciale bestuurlijke regio Hongkong maakt sinds 1997 deel uit van China, maar geniet meer vrijheden dan andere delen van de volksrepubliek. Inwoners kunnen er gebruik maken van onder meer Facebook, Twitter en Google, websites die op het Chinese vasteland geblokkeerd zijn.



De nieuwe controversiële veiligheidswet moet de nationale veiligheid in Hongkong garanderen en is gericht tegen activiteiten die Peking als subversief, separatistisch of terroristisch beschouwt. Ook bestraft de wet “geheime afspraken” met krachten in het buitenland.

De wet stelt strenge straffen op terrorisme, ondermijning van het centraal gezag en streven naar onafhankelijkheid. Daarop kan een levenslange celstraf komen te staan. De wet geldt ook voor mensen die tijdelijk in Hongkong verblijven.