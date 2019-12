Facebook verwijdert valse advertenties over HIV-medicijn na druk van medische en holebigemeenschap kv

30 december 2019

20u27

Bron: Reuters 0 Na maandenlange druk van medische experts, holebirechtenorganisaties en Amerikaanse volksvertegenwoordigers heeft Facebook er eindelijk mee ingestemd om misleidende boodschappen over PrEP, een medicijn ter preventie van hiv, offline te halen. Dat deelt het sociale netwerk vandaag mee.

In de reclameboodschappen, die geplaatst waren door advocaten gespecialiseerd in letselschade, wordt het medicijn gelinkt aan nier- en botschade. Holebirechtenorganisaties vragen Facebook echter al maanden om de advertenties offline te halen en verwijzen daarbij naar uitgebreid onderzoek dat het medicijn veilig is. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention, het nationale instituut voor volksgezondheid in de VS, is medicatie ter preventie van hiv “bijzonder efficiënt”.

Eerder deze maand schreven meer dan 50 holebirechtenorganisaties, hiv/aids-actiegroepen en volksgezondheidsorganisaties een open brief naar Facebook-CEO Mark Zuckerberg waarin ze Facebook opriepen om de advertenties te verwijderen. Verscheidene Amerikaanse volksvertegenwoordigers, waaronder senator en presidentskandidate Elizabeth Warren, schaarden zich ook achter de campagne.



Facebook weigerde aanvankelijk, maar ging dit weekend dan toch op het verzoek in. “Na een onderzoek hebben onze onafhankelijke factcheckingpartners vastgesteld dat sommige van deze advertenties mensen misleiden over de gevolgen van Truvada”, reageert Facebook-woordvoerster Devon Kearns, verwijzend naar een van de merknamen van het product. “Bijgevolg hebben we de advertenties verwijderd en kunnen ze niet langer op Facebook verschijnen.”

Reactie onvoldoende

Actiegroepen vinden echter dat Facebook sneller en uitgebreider moet ingrijpen tegen dergelijke reclameboodschappen. “De vraag blijft: waarom neemt Facebook geld aan van deze ambulance-jagende advocatenfirma’s voor advertenties die bijdragen tot de verspreiding van hiv?”, reageert Peter Staley, medeoprichter van PrEP4All Collaboration, an hiv-preventiegroep.

De directrice van GLAAD, de Amerikaanse ngo die strijdt voor de rechten van holebi’s en transgenders, roept Facebook op om andere gelijkaardige advertenties offline te halen. “Deze specifieke advertenties verwijderen is een goede eerste stap, maar het is nu tijd voor Facebook om actie te ondernemen tegen andere, erg gelijkaardige advertenties die leden van de risicogemeenschap viseren met misleidende en onjuiste claims over PrEP en hiv-preventie”, aldus Sarah Kate Ellis.