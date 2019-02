Facebook verwijdert profielen van Britse anti-islamactivist Tommy Robinson KVE

26 februari 2019

21u27

Bron: Belga 0 Facebook heeft de profielen verwijderd van de Britse anti-islamactivist Tommy Robinson, maar zijn YouTube-kanaal bleef actief. Facebook is van mening dat de pagina's van Robinson herhaaldelijk de normen hadden overtreden door "materiaal te posten dat mensonterende taal gebruikt en oproept tot geweld tegen moslims".

“Hij heeft ook ons beleid rond georganiseerde haat geschonden", klinkt het bij Facebook in een verklaring waarin bevestigd wordt dat de officiële Facebookpagina en het Instagramprofiel van Robinson werden verwijderd.

Gerard Batten, leider van de eurosceptische UK Independence Party, benoemde Robinson (36) in november tot onbetaald adviseur. Voormalig UKIP-voorzitter Nigel Farage zei dat hij "ontsteld" was over de benoeming. Batten drong vandaag bij Facebook aan om de accounts van Robinson te herstellen, samen met die van andere UKIP-leden die "zonder enige uitleg" ook werden verwijderd.

‘Panodrama’

"Ik weet zeker dat het geen toeval is dat dit 24 uur gebeurt na het uitbrengen van de 'Panodrama'-documentaire", verwijzend naar Robinson's video waarin de BBC wordt beschuldigd van vooringenomenheid ten opzichte van een onderzoek van hem door het BBC-programma 'Panorama'. In een post op YouTube riep Robinson aanhangers op om zich aan te sluiten bij een mailinglist "zodat ik contact met u kan opnemen wanneer ik eventueel wordt gedeletet".

De voormalige leider van de English Defence League en medestichter van Pegida UK, wiens echte naam Stephen Yaxley-Lennon is, heeft veroordelingen voor geweldpleging, het verstoren van de openbare orde en drugsdelicten op zijn naam staan. Robinson werd in mei tot 13 maanden gevangenisstraf veroordeeld, maar kwam in augustus vrij op borgtocht in afwachting van een beslissing over een mogelijk nieuw proces.