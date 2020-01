Facebook verontschuldigt zich voor 'Shithole’-vertaling van naam Chinese president kv

19 januari 2020

05u46

Bron: ANP 0 Facebook heeft zijn excuses aangeboden voor een foute vertaling van de naam van de Chinese leider. Als Xi Jinping in het Birmaans werd geschreven, verscheen in de Engelse vertaling 'Mr Shithole'. Een technisch mankement volgens Facebook.

De foutieve vertaling kwam de afgelopen twee dagen aan het licht toen Xi een bezoek bracht aan Myanmar, waar Birmaans wordt gesproken. Zo zette de Myanmarese leider Aung San Suu Kyi een officiële verklaring over Xi's bezoek op Facebook, waarop al snel reacties volgden over de vertaling naar het Engels.

"We hebben een technisch probleem opgelost dat zorgde voor foutieve vertalingen vanuit het Birmaans naar het Engels op Facebook. Dit had niet mogen gebeuren en we nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet meer plaatsvindt", luidt de verklaring van Facebook.