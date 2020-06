Facebook verbiedt accounts van extremistische Amerikaanse ‘boogaloo’-beweging kv

30 juni 2020

23u47

Bron: Reuters 4 Facebook voert de strijd op tegen de anarchistische boogaloo-beweging , waarvan de leden proberen onrust te stoken in de Verenigde Staten en aanzetten tot geweld tijdens de antiracismeprotesten in het land.

Het is de eerste keer dat het socialemediabedrijf de boogaloo-beweging aanduidt als een gevaarlijke organisatie. Daarmee kan Facebook hen dezelfde sancties opleggen als de 250 extreemrechtse groepen en organisaties die volgens hen terrorisme aanmoedigen.“Dit gewelddadige netwerk wordt verboden op ons platform en we zullen inhoud verwijderen die het prijst, steunt of vertegenwoordigt”, aldus Facebook in een blogpost. “Ze promoten actief geweld tegen burgers, politieagenten, medewerkers van de overheid en instellingen.”

Het sociale netwerk zal ook lofbetuigingen voor de boogaloo-beweging verbieden, alsook foto’s die gedeeld worden binnen het netwerk. 106 Facebookgroepen en 200 accounts die deel zouden uitmaken van de beweging werden verwijderd. 400 andere groepen werden ook verwijderd voor het promoten van gelijkaardige inhoud.



“Leden van dit netwerk proberen anderen binnen de grotere boogaloo-beweging te rekruteren, die online dezelfde inhoud delen en zich dezelfde offline-verschijning aanmeten als anderen in de beweging”, stelt Facebook. Boogaloo-aanhangers hebben bijvoorbeeld een voorkeur voor Hawaii-hemden.

Fascistische staat

De boogaloo-beweging dankt haar naam aan de breakdancefilm ‘Breakin’ 2: Electric Boogaloo’ uit 1984. Volgens de aanhangers ervan zal een nieuw conflict in de VS het vervolg zijn op de Amerikaanse Burgeroorlog uit de negentiende eeuw.

Volgens burgerrechtenorganisatie Southern Poverty Law Center wordt de term boogaloo “regelmatig gebruikt door blanke racisten en neonazi’s die willen dat de maatschappij vervalt in chaos zodat ze de macht kunnen grijpen en een nieuwe fascistische staat kunnen oprichten”.

Justitie-taakgroep

Vorige week richtte de Amerikaanse minister van Justitie William Barr een taakgroep op die anti-overheidsextremisten zoals boogaloo en de linkse Antifa-beweging moet aanpakken. “Sommigen van hen doen alsof ze een boodschap van vrijheid en vooruitgang brengen, maar in werkelijkheid sturen ze aan op anarchie, vernieling en dwang”, schreef minister van Justitie Barr in een memo naar wetshandhavingsinstanties.

Moord

Volgens de autoriteiten kunnen aanhangers van de boogaloo-beweging gelinkt worden aan een reeks gewelddadige incidenten tijdens protesten in de VS in de nasleep van de zinloze dood van George Floyd, die op 25 mei in Minneapolis stierf nadat een politieagent hem bijna 9 minuten tegen de grond gedrukt hield door een knie in zijn nek te plaatsen.

Twee mannen die geïnspireerd waren door de boogaloo-beweging zijn in Californië aangeklaagd voor de moord op een bewakingsagent tijdens een nachtelijke betoging. In Las Vegas werden dan weer drie andere ‘leden’ gearresteerd omdat ze tijdens betogingen wilden aanzetten tot geweld en vernieling.

Tweede amendement

Reuters sprak met twee beheerders van een boogaloo-Facebookpagina genaamd Big Igloo Bois, die ongeveer een jaar geleden werd opgericht en bijna 37.000 volgers had. Beide mannen zijn oorlogsveteranen: een is een veertiger uit Pennsylvania, de andere een dertiger uit North Carolina. De mannen, die anoniem wensten te blijven, ontkennen dat de boogaloo-beweging extremistisch of gewelddadig is. “We worden weggezet als gewelddadige extremisten omdat we het tweede amendement steunen”, zeiden ze, verwijzend naar het recht op wapenbezit dat is vastgelegd in de Amerikaanse grondwet.

Lees ook:

Wapens en Hawaii-shirts: nieuwe extremistische Boogaloo-beweging rukt op in VS en hoopt op burgeroorlog (+)

Expert in politiek geweld voorspelt nog erger in de VS: “Er zijn mensen aan het werk die op een burgeroorlog hopen” (+)