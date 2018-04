Facebook-topman Zuckerberg morgen en woensdag op getuigenbank Amerikaans congres TT

09 april 2018

15u46

Bron: Belga 2 Facebook-oprichter en topman Mark Zuckerberg komt morgen en woensdag in het Amerikaanse congres vragen beantwoorden over het privacyschandaal bij Cambridge Analytica. Verschillende parlementsleden hebben de afgelopen dagen al aangekondigd dat ze Zuckerberg het vuur aan de schenen willen leggen.

Facebook ligt nu al weken onder vuur omdat de gegevens van tot 87 miljoen gebruikers via databedrijf Cambridge Analytica onrechtmatig gebruikt zijn, onder meer om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 - gewonnen door Donald Trump - te beïnvloeden. Een aantal gebruikers had een persoonlijkheidstest van het databedrijf ingevuld, waarna Cambridge Analytica toegang kreeg tot de gegevens van de respondenten én van hun vrienden. Het bedrijf zelf zegt dat het over de gegevens van 30 miljoen Facebookers beschikte.

Het grootste aantal gedupeerden, meer dan 70 miljoen, zijn Amerikaanse Facebook-gebruikers. Het Congres wil daarom tekst en uitleg van topman Mark Zuckerberg. Facebook wist sinds eind 2015 al van het datalek, maar omdat de gegevens volgens de sociaalnetwerksite verwijderd waren, informeerde het de gebruikers niet.

Betere bescherming

Zuckerberg probeert nu al dagen om de gemoederen te kalmeren. Zo gaf hij een telefoonconferentie voor wereldwijde media, waaronder ook Het Laatste Nieuws, waarin hij de schuld op zich nam, en zei dat er betere databescherming komt. Maar verschillende Amerikaanse Congresleden lieten al weten daar geen vrede mee te nemen en de Facebook-topman het vuur aan de schenen te willen leggen. Een slechte afloop kan rampzalig zijn voor het bedrijf, want het Amerikaanse Congres kan de regels voor sociaalnetwerksites strenger maken.

De Senaatscommissies Handel en Justitie komen morgen vanaf 20.15 uur onze tijd aan de beurt, woendag vanaf 16 uur komt Zuckerberg getuigen voor de Commissies voor Energie en Handel in het Huis.