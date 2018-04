Facebook straalt op Wall Street ondanks privacyschandaal

26 april 2018

Bron: Belga

Facebook was vandaag een duidelijke winnaar op de aandelenbeurzen in New York. Kwartaalresultaten van het techbedrijf, dat de laatste tijd gebukt gaat onder een privacyschandaal, vielen duidelijk in goede aarde. Beleggers op Wall Street kregen een stroom aan resultaten te verwerken.