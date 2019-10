Facebook schorst valse accounts gelinkt aan Russische oligarch voor politieke inmenging in Afrika TT

30 oktober 2019

15u37

Bron: Reuters, ANP 0 Facebook zegt dat het drie netwerken van in totaal bijna 200 valse pagina's heeft opgerold die probeerden de binnenlandse politiek van acht Afrikaanse landen te beïnvloeden. De pagina's en netwerken konden allemaal gelinkt worden aan de Russische zakenman en oligarch Yevgeniy Prigozhin. Prigozhin werd eerder al aangeklaagd in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller voor inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

In totaal werden meer via de pagina’s dan een miljoen volgers in Madagaskar, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Mozambique, Congo, Ivoorkust, Kameroen, Soedan en Libië bereikt. De drie netwerken werkten in een aantal gevallen samen met lokale inwoners om gemakkelijker onder de radar te kunnen blijven, aldus Nathaniel Gleicher, hoofd cyberveiligheid bij Facebook aan Reuters.

Prigozhin, die achter het Internet Research Agency, een zogenaamde ‘trol-boerderij’ uit Sint-Petersburg, zou zitten vanwaaruit valse nieuwsberichten verspreid worden, heeft zijn rol in de Amerikaanse verkiezingen altijd ontkend. Zijn advocaten wilden nog niet reageren op de nieuwe beschuldigingen. Prigozhin wordt in Rusland ook wel “Poetins kok” genoemd omdat hij als eigenaar van een catering-keten vaak staatsbanketten voor de Russische president mag verzorgen.

Het gaat in totaal om 66 accounts, 83 pagina’s en elf groepen op Facebook en om twaalf accounts op Facebook-dochter Instagram. Die zijn geblokkeerd. De accounts hadden honderdduizenden volgers. Sommige accounts waren vals, maar Rusland zou ook gekaapte accounts van echte personen hebben gebruikt. De accounts deelden verzonnen verhalen, uitten kritiek op Frankrijk en de Verenigde Staten en deelden nieuwsberichten van Russische staatsmedia als Sputnik en RT.

Wie of welke organisaties met Prigozhin samenwerkten, wilde Facebook niet zeggen, maar volgens onderzoekers aan de universiteit van Stanford, die Facebook hielpen met het blootleggen van de netwerken, was ook de beruchte Wagner Group betrokken. Dat bedrijf stelt militaire huurlingen te werk die voor Rusland geheime missies uitvoeren in Syrië en Oekraïne. Sinds vorig jaar is het bedrijf ook in Afrika actief op economisch en diplomatiek terrein, vermoedelijk in een poging de Russische invloed er uit te breiden.