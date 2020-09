Facebook richt speciale toezichtsraad op voor presidentsverkiezingen kv

24 september 2020

18u29

Bron: Belga 0 Facebook heeft vandaag bevestigd dat het in oktober, net voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, een raad van toezicht zal installeren die moet beslissen welke inhoud moet worden verwijderd of op het platform moet blijven staan.

De aankondiging van de lancering van deze raad komt voort uit de groeiende bezorgdheid over pogingen om de verkiezingen van 3 november via sociale netwerken verkeerd te manipuleren of er valse informatie over te verspreiden.

"We testen momenteel de pas in gebruik genomen technische systemen, waardoor gebruikers meldingen kunnen doen en de toezichtsraad zaken kan onderzoeken", vertelde een woordvoerder van het bestuur aan AFP.



"Ervan uitgaande dat deze tests verlopen zoals gepland, hopen we de meldingsmogelijkheid voor gebruikers te openen tussen midden en eind oktober. Het opzetten van een rigoureus, principieel en wereldwijd effectief proces kost tijd en onze medewerkers werken er hard aan", voegde hij eraan toe.

“Hooggerechtshof”

Het idee van een panel van experts werd in 2018 geopperd door de oprichter van Facebook, Mark Zuckerberg, die het had omschreven als een "hooggerechtshof" dat in staat is om beslissingen van het bedrijf teniet te doen. Dit jaar zijn de eerste 20 panelleden benoemd. Dit zijn onder meer advocaten, mensenrechtenactivisten, journalisten, een Nobelprijswinnaar voor de vrede en een voormalige Deense premier. De raad zou in totaal 40 mensen tellen.

Facebook heeft gezegd dat het werkt aan software waarmee panelleden overal ter wereld gevallen kunnen bestuderen. "We streven ernaar dat de raadsleden tussen midden en eind oktober zaken kunnen behandelen", aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Sociale onrust

Facebook zei vorige week dat het back-up plannen had voor het geval van sociale onrust na de Amerikaanse verkiezingen in november.

Nick Clegg, voormalig Brits vice-premier en momenteel het hoofd voor internationale aangelegenheden bij Facebook, zei dat Facebook uitzonderlijke maatregelen zou kunnen nemen om "de stroom van inhoud te beperken" in geval van opschudding.