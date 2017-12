Facebook opent nieuw kantoor in Londen kv

02u50

Bron: Belga 0 AFP Facebook opent vandaag zijn nieuwe kantoor in het centrum van de Britse hoofdstad Londen. Het moet de grootste informaticahub worden van de internetgigant buiten de Verenigde Staten.

Op een jaar tijd zal Facebook er 800 nieuwe banen creëren, zo kondigde Nicola Mendelsohn, vicepresident voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika, aan. Het totaal aantal werknemers in Groot-Brittannië zou daarmee op 2.300 komen.

Het nieuwe kantoor telt zeven verdiepingen en is bijna 23.000 vierkante meter groot. Facebook zal er behalve zijn nieuwe kantoren ook een "incubator" voor start-ups onderbrengen, een primeur voor het bedrijf. Facebook zal via het zogenaamde "LDN LAB" niet noodzakelijk een belang nemen in de start-ups, maar hen drie maanden lang bijstaan met "expertise en mentorschap".