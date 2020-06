Facebook ontslaat medewerker die protesteerde tegen gebrek aan maatregelen tegen opruiende berichten van Trump kv

13 juni 2020

03u03

Bron: Reuters 0 Facebook Inc heeft een medewerker aan de deur gezet die kritiek uitte op de beslissing van CEO Mark Zuckerberg om niet in te grijpen tegen de opruiende berichten die de Amerikaanse president Donald Trump eerdere deze maand via het netwerk verspreidde.

Brandon Dail, die in Seattle als IT-ingenieur werkte voor Facebook, deelde via Twitter mee dat hij werd ontslagen omdat hij via een tweet kritiek had geuit op een collega die weigerde een steunverklaring voor de Black Lives Matter-beweging toe te voegen aan open source documenten voor ontwikkelaars.



Dail stuurde de tweet een dag nadat hij en tientallen andere medewerkers, waaronder de zes andere leden van zijn team, uit protest vertrokken op kantoor en via Twitter hun bezwaren uitten over Zuckerbergs aanpak, of gebrek daaraan, van de berichten van Trump. “Opzettelijk geen statement maken, is al politiek”, schreef Dail in een tweet die hij op 2 juni verstuurde. Hij herhaalde gisteren dat hij die mening nog steeds is toegedaan.

In the interest of transparency, I was let go for calling out an employee’s inaction here on Twitter. I stand by what I said. They didn’t give me the chance to quit 😅 https://t.co/zMw8ARMwZt Brandon Dail(@ aweary) link

Facebook bevestigde dat Dail aan de deur werd gezet, maar weigerde bijkomende informatie te verschaffen. Het sociale netwerk had eerder nochtans gezegd dat er geen sancties zouden komen voor medewerkers die uit protest het kantoor verlieten.



Een van de berichten van Trump waarover zoveel ophef ontstond onder het Facebookpersoneel, was onder andere de zin “als het plunderen begint, begint het schieten”. Hij doelde daarmee op de betogingen tegen racisme en politiegeweld die in de hele VS de kop opstaken na de dood van George Floyd op 25 mei, die stierf nadat een agent bijna negen minuten lang zijn knie in diens nek zette.

Twitter voegde een waarschuwingslabel aan dat bericht toe, met de boodschap dat het geweld verheerlijkte. Facebook besloot om niets te doen.

Zuckerberg verdedigde die week zijn beslissing tijdens een gespannen meeting met personeelsleden. Tijdens die vergadering tweette Dail dat het “glashelder was dat de bedrijfsleiding aan onze zijde weigert te staan”.

Deze week uitte Dail opnieuw zijn ongenoegen nadat zowel Facebook als Twitter weigerden actie te ondernemen tegen een bericht van Trump waarin hij een onbewezen samenzweringstheorie verspreidde over Martin Gugino, de 75-jarige man die zwaargewond raakte nadat hij door politieagenten tegen de grond werd geduwd. “Trumps aanval op Martin Gugino is verwerpelijk en een duidelijke schending van de anti-intimidatieregels van Facebook. Het is opnieuw bijzonder teleurstellend dat wij (en Twitter) het niet verwijderd hebben”, schreef Bail.

Vrijdag werd hij aan de deur gezet.