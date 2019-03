Facebook: livestream aanslag Nieuw-Zeeland “minder dan 200 keer bekeken”, maar niemand sloeg alarm TT

19 maart 2019

16u16 0 De video van de schutter die vorige week vrijdag 50 mensen doodschoot in Nieuw-Zeeland, is live door “minder dan 200 mensen” bekeken op Facebook. Dat zegt het sociale medium in een nieuwe update. De dader had een camera op zijn hoofd bevestigd en filmde de volledige schietpartij in twee moskeeën. Niemand van de kijkers rapporteerde de video tijdens de ‘uitzending’.

Pas 12 minuten nadat de livestream was afgelopen, 29 minuten na het begin ervan, rapporteerde een eerste kijker de video, waarna hij offline werd gehaald. Volgens Facebook hadden tot op dat moment ongeveer 4.000 mensen ernaar gekeken. Maar ondertussen had een gebruiker hem wel al van Facebook gedownload en een nieuwe versie op het online-discussieplatform 8chan gedeeld.

Van daaruit werd de video duizenden en duizenden keren verder gedeeld. Facebook alleen al verwijderde de beelden in de eerste 24 uur na de aanslag 1,5 miljoen keer. 1,2 miljoen keer gebeurde dat al bij het uploaden, maar 300.000 keren kon de video dus wel op het platform verschijnen voordat hij werd verwijderd. Facebook zegt dat het de originele video zo analyseerde dat andere versies, met andere achterliggende data maar dezelfde beelden, automatisch gedetecteerd en meteen verwijderd konden worden.

800 varianten

“Maar sommige varianten, zoals schermopnames, waren moeilijker op te sporen, reden waarom we bijkomende detectiesystemen zoals audiotechnologie hebben ingezet”, geeft het bedrijf toe. Facebook stootte in totaal op 800 verschillende versies van de originele video, die als enige doel hadden de detectiesystemen van de sociale mediabedrijven te omzeilen.

Facebook en andere mediaplatformen liggen onder vuur voor het feit dat de beelden van de aanslag, maar ook het manifest van de schutter, zo gemakkelijk verspreid konden worden. Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, reageerde vandaag boos. “Zij zijn de uitgevers, niet slechts de postbode”, klonk het. “We kunnen niet alleen maar toekijken en accepteren dat deze platforms nu eenmaal bestaan en dat wat erop gezegd wordt niet de verantwoordelijkheid is van de plek waarop het materiaal gepubliceerd wordt.” Een aantal Nieuw-Zeelandse bedrijven trokken advertenties in op sociale media.

Vier dagen na de racistische aanslag van vrijdag liggen nog dertig gewonden in het ziekenhuis. Volgens de ziekenhuizen verkeren negen van hen nog in een kritieke toestand. Morgen zullen talrijke dodelijke slachtoffers in Christchurch begraven worden. Er zijn intussen al meer dan vijf miljoen euro aan giften ingezameld voor hun nabestaanden.

Bekijk ook: Nieuw-Zeelandse premier opent parlement met Arabische groet en zweert naam van schutter nooit te zullen uitspreken

Bekijk ook: Nieuw-Zeelanders leveren vrijwillig wapens in bij politie na aanslag in Christchurch