Facebook geeft waarschuwingslabel aan Russische en Chinese staatsmedia kv

05 juni 2020

22u05

Bron: Reuters 8 Facebook zal Russische, Chinese en andere mediaorganisaties die gecontroleerd worden door de overheid later deze zomer aanmerken als “staatsmedia”. Advertenties van dergelijke media die zich richten tot Amerikaanse gebruikers worden geblokkeerd, meldt het sociale netwerk vandaag.

Onder andere het Russische Sputnik, het Iraanse Press TV en het Chinese Xinhua News zullen het label “staatsmedia” krijgen, net zoals een 200-tal andere pagina’s.

Facebook zal het label voorlopig niet toewijzen aan Amerikaanse nieuwsorganisaties, aangezien Amerikaanse openbare omroepen persvrijheid genieten, zegt Nathaniel Gleicher, directeur cybersecuritybeleid bij Facebook.



Facebook erkent dat het er in 2016 niet in geslaagd is om te vermijden dat Russische actoren hun platform misbruikten om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. De bescherming wordt daarom verder opgevoerd en Facebook verhoogt de transparantievereisten voor pagina’s en advertenties.

Het nieuwe label “staatsmedia” wordt nu ingevoerd in aanloop naar de presidentsverkiezingen van november. Het label zal voorlopig niet gebruikt worden voor media die gelieerd zijn aan individuele politieke figuren of partijen.

Kritiek van China en Rusland

Geng Shuang, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, zei vandaag tijdens een persconferentie dat het niet aan socialemediabedrijven is om selectief obstakels te creëren voor de media. “We hopen dat het relevante socialemediaplatform de ideologische vooringenomenheid opzij zet en een open houding aanneemt tegenover de mediarol van elke land.”

In een verklaring vraagt Sputnik overheden “om Facebook te reguleren wanneer het probeert om een Amerikaans-geïnspireerde onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting in te voeren.”

Facebook laat ook weten dat het advertenties van entiteiten die vallen onder staatscontrole zal verbieden voor de Amerikaanse markt, in aanloop naar de presidentsverkiezingen van november.