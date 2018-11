Facebook erkent dat het slecht beleid voert in Myanmar kv

06 november 2018

05u12

Bron: ANP, Reuters 0 Facebook moet meer doen om te voorkomen dat het platform in Myanmar wordt gebruikt om aan te sporen tot geweld. Dat staat in een onderzoek van de ngo Business for Social Responsibility dat in opdracht van Facebook is uitgevoerd.

“Het rapport stelt dat we voorafgaand aan dit jaar niet genoeg deden om te vermijden dat ons platform gebruikt wordt om verdeling in de hand te werken en offline geweld aan te wakkeren. We zijn het ermee eens dat we meer kunnen en zullen doen”, zegt Alex Warofka, productbeleidsmanager bij Facebook in een blogbericht. Het bedrijf heeft ongeveer 20 miljoen abonnees in Myanmar.

Een aanbeveling in het onderzoek is dat het beleid van het sociale medium strenger wordt gehandhaafd. Daarnaast moet de band met de Myanmarese regering en meerdere burgerorganisaties worden aangehaald. Bovendien moet Facebook ook meer informatie publiceren over zijn vooruitgang in Myanmar.



Het onderzoeksbureau waarschuwt Facebook ook nog dat er bij de verkiezingen in Myanmar in 2020 waarschijnlijk veel nepnieuws zal worden gedeeld. Het sociale medium moet dan extra alert zijn, ook wat betreft WhatsAppberichten.

Rohingya

In augustus bleek uit een onderzoek van persbureau Reuters dat Facebook niet snel genoeg inspeelde op waarschuwingen van meerdere organisaties in Myanmar over berichten op het netwerk die aanzetten tot aanvallen op Rohingya, een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische land.

In augustus 2017 vluchtten meer dan 700.000 Rohingya vanuit Myanmar naar buurland Bangladesh uit angst voor vervolging door het leger.

Facebook verbande drie maanden geleden meerdere Myanmarese militairen van het sociale netwerk om de verspreiding van “haat en misinformatie” tegen te gaan. Het was de eerste keer dat het bedrijf de militaire of politieke leiders van een land de toegang tot het netwerk ontzegde. Daarnaast werden er ook tientallen accounts verwijderd die “deden alsof ze gebruik maakten van onafhankelijke nieuws- en opiniepagina’s om stiekem de visie van het Myanmarese leger over te brengen.” Die maatregel kwam er enkele uren nadat VN-onderzoekers stelden dat het leger massamoorden en massale groepsverkrachtingen had gepleegd met “genocidale intenties” tegenover de Rohingya.

Inspanningen

Facebook beweert dat het aan zijn tekortkomingen werkt. Zo heeft het bedrijf nu 99 specialisten in de Myanmarese taal in dienst die twijfelachtige inhoud onder de loep nemen. Daarnaast werden ook geautomatiseerde hulpmiddelen ingeschakeld om de verspreiding van mogelijk gewelddadige en mensonterende berichten af te zwakken terwijl ze onderzocht worden.

In het derde kwartaal van dit jaar werden meer dan 64.000 berichten verwijderd omdat ze herkend werden als haatspraak. 63 procent daarvan werd geïdentificeerd door geautomatiseerde software.